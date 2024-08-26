BBP Lideri Mustafa Destici, CHP'li Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretine Tepki Gösterdi

Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'li Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına edepsizce hakaret edilmesini, küfredilmesini, siyasi bir eleştiri olarak göremeyiz. Öncelikle ismini telaffuz dahi etmek istemediğim bu çirkin dilin sahibini kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BBP lideri Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına edepsizce hakaret edilmesini, küfredilmesini, siyasi bir eleştiri olarak göremeyiz. Öncelikle ismini telaffuz dahi etmek istemediğim bu çirkin dilin sahibini kınıyor ve lanetliyorum. Siyasi partilerin, siyasi partilerin mensuplarının arasında, kriz dönemlerinde bile asgari düzeyde sürmesi gereken diyaloğun profesyonelce ve ahlaksızca sabote edilmesini de görmezden gelemeyiz. Türk siyasi tarihinde kriz oluşturmak için görevlendirilmiş çok sayıda profesyonel provokatör olmuştur. Bazen aynı kişilerin, farklı dönemlerde ve farklı amaçlarla ama benzer maksatlarla kullanıldığına da sahneye sürüldüğüne de şahit olduk. Yine bu tip bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Umarım başta TBMM olmak üzere, devletimizin, kamu düzenini korumakla görevli kurumları, bu kez görevlerini yaparlar" ifadelerini kullandı.