BBP Lideri Mustafa Destici, CHP'li Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretine Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BBP Lideri Mustafa Destici, CHP'li Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretine Tepki Gösterdi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'li Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlerini kınayarak, siyasi eleştiri olarak göremediklerini belirtti. Destici, Türk siyasi tarihinde provokatörlerin kriz oluşturmak için kullanıldığını ve devletin görevini yapmasını umduğunu ifade etti.

26.08.2024 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'li Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına edepsizce hakaret edilmesini, küfredilmesini, siyasi bir eleştiri olarak göremeyiz. Öncelikle ismini telaffuz dahi etmek istemediğim bu çirkin dilin sahibini kınıyor ve lanetliyorum" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan BBP lideri Mustafa Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına edepsizce hakaret edilmesini, küfredilmesini, siyasi bir eleştiri olarak göremeyiz. Öncelikle ismini telaffuz dahi etmek istemediğim bu çirkin dilin sahibini kınıyor ve lanetliyorum. Siyasi partilerin, siyasi partilerin mensuplarının arasında, kriz dönemlerinde bile asgari düzeyde sürmesi gereken diyaloğun profesyonelce ve ahlaksızca sabote edilmesini de görmezden gelemeyiz. Türk siyasi tarihinde kriz oluşturmak için görevlendirilmiş çok sayıda profesyonel provokatör olmuştur. Bazen aynı kişilerin, farklı dönemlerde ve farklı amaçlarla ama benzer maksatlarla kullanıldığına da sahneye sürüldüğüne de şahit olduk. Yine bu tip bir durumla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Umarım başta TBMM olmak üzere, devletimizin, kamu düzenini korumakla görevli kurumları, bu kez görevlerini yaparlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Destici, Tuncay Özkan, Partiler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Lideri Mustafa Destici, CHP'li Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretine Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’li Tuncay Özkan’a 250 bin liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Tuncay Özkan'a 250 bin liralık tazminat davası açtı
11:48 Ukrayna, Rusya’da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu O anlar kamerada Ukrayna, Rusya'da 38 katlı bir binayı drone ile vurdu! O anlar kamerada
11:16 Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi O artık milyonlarca liralık servete ortak Yanına gelen adamın sorusu hayatını değiştirdi! O artık milyonlarca liralık servete ortak
10:48 AK Partili Özlem Zengin, Dilruba’nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum AK Partili Özlem Zengin, Dilruba'nın tutuklanmasına karşı çıktı: Doğru bulmuyorum
09:58 Esad’dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı Esad'dan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Normalleşme çabaları sonuçsuz kaldı
22:41 Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi
21:34 CHP’li Tuncay Özkan Erdoğan’ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'ı hedef aldı, başsavcılık soruşturma başlattı
21:20 Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa ile Adana Demirspor 2-2 berabere kaldı
20:40 Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir Erdoğan: Yangına müdahalede geç kaldılar, hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir
20:13 Santiago Bernabeu ayakta alkışladı Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı Santiago Bernabeu ayakta alkışladı! Arda Güler şov yaptı, Real Madrid 3-0 kazandı
19:49 AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı AK Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı yorgun mermi ile yaralandı
19:14 Beşiktaş’a piyango vurdu Daniel Amartey’e Premier Lig’den talip var Beşiktaş'a piyango vurdu! Daniel Amartey'e Premier Lig'den talip var
19:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat’ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2024 12:45:04. #1.12#
SON DAKİKA: BBP Lideri Mustafa Destici, CHP'li Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hakaretine Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement