BBP Narman Belediye Başkan Adayı Temel Daş Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Politika

Büyük Birlik Partisi Narman Belediye Başkan Adayı Temel Daş, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Narman Belediye Başkan Adayı Temel Daş ilçe merkezinde düzenlenen mitingde seçmenlere hitap etti. Narman İlçe meydanında toplanan yüzlerce kişi hep bir ağızdan, "Temel Daş, Narman sensiz olmaz" sloganları attı.

Yoğun ve coşkulu kalabalık önünde konuşan Büyük Birlik Partisi Narman Belediye Başkan Adayı Temel Daş, Narman'ı kalkındırmak için elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini söyledi. Daş, "Bu soğuk havaya rağmen bugün bizi bağrına basan kıymetli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yağmur ve soğuk demeden bizlere gönülden destek veren hemşerilerimle aramızda oluşan gönüldaşlığı, birlikteliği, kardeşliğini hep birlikte kurduk. Beni kardeşi, evladı gibi gönüllerine basan siz kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi Temel Daş kardeşinizi bağrına bastınız. Narman'a her geldiğimde kalbim kütür kütür atardı. Bugün de o heyecanım, o gururum, sizleri burada gördükten sonra bin kat daha artmış oldu. Bizim hayallerimizde bu ilçemizin hem alt, hem üst yapıları; hem kalkınması hem de vatandaşlarımızın rahat bir hayata kavuşması var. Şimdi ise büyük hayallerimizin gerçekleşmesi için tekrar yola çıktık. Ekibimizle birlikte sizler için gece gündüz demeden çalışacağız. Sizler için bizler varız ve sizler için çalışacağız. Narman ilçesinde yaşayan vatandaşlarımıza her zaman destek olacağız. Onların istek ve taleplerini her zaman öncelik olarak kendimize görev bileceğiz. Sizler hizmetlerin en iyisine layıksınız. Şimdiden hepinize ayrı ayrı teşekkür eder, 31 Martta desteklerinizi bekliyorum. 31 Mart tarihinde sandıkta güller açacak. Narman hak ettiği hizmeti bizimle görecektir. Narman emin ellerde şahlanacak yatırımın ve hizmetin en güzelini alacaktır" dedi. - ERZURUM