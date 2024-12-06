Bebek Ölümleri Komisyonu Toplandı

Politika

AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplanan "TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu'nda" Sağlık Bakanlığı yetkilileri, milletvekillerinin soruları yanıtladı.

TBMM Bebek Ölümleri ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri konuya ilişkin sunum yaptı. Ardından milletvekilleri; bakanlık yetkililerine yenidoğan ölümleri, yoğun bakım hizmetleri, acil sağlık hizmetlerine ilişkin soru sordu.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba'nın "Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ne kadardır?" şeklindeki sorusunu yanıtlayan Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ertuğrul Eğin, "Mevcut SUT uygulamalarımızda yoğun bakım yatak sayılarının, yatak fiyatlarının seviyelere göre farkıyla ilgili bir soruydu. Yenidoğan yoğun bakım hizmetleriyle ilgili ülkemizde Sağlık Uygulama Tebliğinin basamaklara göre fiyatlarını paylaşmam gerekiyor. Yenidoğan birinci basamak yoğun bakım ücreti 1.232 lira 60 kuruş, yenidoğan ikinci basamak yoğun bakım hastaları için günlük 2 bin 619 lira 28 kuruş, yenidoğan üçüncü basamak yoğun bakım hastaları için de günlük 4 bin 933 lira 83 kuruş olarak bugün itibarıyla Sağlık Uygulama Tebliğimizde yenidoğan bakım hizmetlerimiz fiyatlandırılıyor. 536 özel hastanemizde toplam 52 bin 797 yataklı özel sağlık kuruluşlarıyla ilgili kapasitemiz var. Faaliyeti askıda olan hastane ruhsatı sayısı sorulmuştu. Şu anda halihazırda ülkemizde 63 tane faaliyeti askıda olan özel hastane ruhsatımız bulunuyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in 2016 yılında yenidoğan konusunda yürütülen soruşturmaya ilişkin sorusunu cevaplayan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "1 Ocak 2016 tarihinde, o dönemki adıyla başdenetçi yani müfettiş görevlendirilmesi yapılıyor. 6 Ekim 2016 tarihinde Profesör Doktor Kemal Memişoğlu İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atanıyor. Bu soruşturma devam ediyor, 9 Kasım 2016 tarihinde bilirkişi incelemesi sonucunda müfettiş, bilirkişiden rapor alıyor. Biz müfettişler olarak yenidoğan gibi uzman bir konuda kendimiz dosyayı görerek karar veremeyiz. Bu alanda uzman olan kişilere dosyayı veririz, ondan bir bilirkişi raporu alırız. 9 Kasım 2016'da bilirkişi, raporunu müfettişe sunuyor. Müfettiş, raporunu Teftiş Kurulu Başkanlığına sunmadan önce Profesör Doktor Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürüyken Teftiş Kurulu Başkanlığına konuyla ilgili yapılan inceleme neticesinde Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda bir yazı yazıyor. Yani Kemal Bey bir aylık İl Müdürüyken daha rapor Teftiş Kurulu Başkanlığına sunulmamış, yalnız kendisine verilen brifing sonucunda 'Bu konuda rapor ne oldu, düzenlendi mi?' diyerek Teftiş Kurulu Başkanlığına bir yazı yazıyor. Bu yazıdan iki gün sonra müfettiş, raporunu 17 Kasım 2016 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığına teslim ediyor ve o dönem müsteşarlık makamından 28 Kasım 2016 tarihinde alınan olurla dosya işleme konuyor. Yani çok bilgi kirliliği var, müfettiş, bilirkişi raporuna göre hareket etmek zorunda" diye konuştu. - ANKARA