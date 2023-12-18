Belçika Dışişleri Bakanı: Gazze çatışması bize itibar kaybettirdi

- Belçika Dışişleri Bakanı Lahbib: "Gazze çatışması bize çok itibar kaybettirdi"

"Bölgede güvenlik ve istikrarı sağlayarak kalıcı barışı inşa etmemiz gerekiyor"

BRÜKSEL - Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değinerek, "Gazze çatışması bize çok itibar kaybettirdi. Bizim saygınlığımızı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Filistin için bir politik vizyon oluşmalıdır. Bizim bölgede güvenlik ve istikrarı sağlayarak kalıcı barışı inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de faaliyet gösteren Belçika'nın en ünlü düşünce kuruluşları arasında sayılan Egmont Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü tarafından "Avrupa'nın Doğu ve Güney Komşuluğu Değişim İçinde: Ukrayna'dan Orta Doğu'ya Savaş ve Jeopolitik" başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, yaşanan savaşlar ve sonuçları nedeniyle uluslararası toplumun ciddi bir itibar kaybettiğini söyledi.

"Kalıcı barışı inşa etmemiz gerekiyor"

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bir daimi üyesi olan Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve Gazze'de yaşanan insanlık dramı sürecinde insani hukukun ihlal edilmesiyle uluslararası kurumların ve toplumun ciddi şekilde saygınlık kaybı yaşadığını belirten Lahbib, "Birçok devlet bir anlaşmaya katılmak istiyor. Kendimize karşı bile dürüst olmalıyız. Haklı veya haksız dünya ülkeleri bir çifte standart yaşıyor. Gazze çatışması bize çok itibar kaybettirdi. Bizim saygınlığımızı yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Filistin için bir politik vizyon oluşmalıdır. Bizim bölgede güvenlik ve istikrarı sağlayarak kalıcı barışı inşa etmemiz gerekiyor. Hem İsraillilere hem de Filistinlilere bu güvenli ortamı sağlamalıyız. Bu çatışma uzun süreden beri uluslararası ilişkileri zehirliyor" dedi.

"Şu anda dünya çapında en az 30 ayrı şiddetli çatışma yaşanıyor"

Dünya genelinde yaşanan çatışmalar nedeniyle sivillerin büyük bir mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Lahbib, "Bugün burada Avrupa'nın yanı başı olan Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşı konuşuyoruz. Her iki çatışmanın da çözüme kavuşması lazım. Bunların yanında Suriye, Kafkaslar, Libya, Sahra ve Afrika'nın başka yerlerini de sayabilirim. Şu anda dünya çapında en az 30 ayrı şiddetli çatışma yaşanıyor. Bu çatışmalar halkın yaşamını bozuyor. Aileler evlerini ve yakınlarını terk ederek özgürlük ve huzur için canları pahasına göç akımlarına sebep oluyor. Bu çok ciddi bir durumdur" dedi.

Belçika dönem başkanlığında savunmaya önem verecek

Gelecek yıl ocak ayı başında altı aylığına Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığını devralacak Belçika'nın önceliklerine de değinen Lahbib, Avrupa'nın güvenliği için daha fazla savunma yatırımına ihtiyaç olduğunu, Dönem Başkanlığı kapsamında Belçika'nın daha fazla AB savunma yatırımı yapması konusuna önem vereceğini bildirdi. Lahbib, Belçika'nın AB Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında ayrıca genişleme politikasının da tartışılmasına imkan sağlanarak yeni üyelerle birlikte daha güçlü bir Avrupa savunmasının desteklenmesinin hedefleneceğini söyledi.