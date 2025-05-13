Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Texistepec kentinden pazar akşamı düzenlenen seçim kampanyası yürüyüşü kana büründü.
Belediye başkanlığına adaylığını koyan Yesenia Lara Gutierrez, sokaklarda yürüyüp halk selamladı. O anlar, Gutierrez'in sosyal medya hesabından da canlı olarak yayınlandı. Görüntülere göre, yüzü gülen ve tezahüratlarda bulunan kalabalık bir anda silah seslerinin duyulmasıyla birlikte kaçışmaya başladı. 20 el ateş sesinin ardından boşalan alanda Gutierrez'in kanlar içerisinde yerde yattığı görüldü. Gutierrez'in yanı sıra 3 kişi daha saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Ayrıca 3 kişi de yaralandı.
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, olaya ilişkin yaptığı açıklamada suçluların bulunması için Veracruz eyaleti yönetimine federal desteğin verileceğini söyledi. Silahlı saldırıda öldürülen Gutierrez, Sheinbaum'un da mensubu olduğu iktidardaki Morena Partisi'nden aday olmuştu.
Veracruz Valisi Rocio Nahle de yaptığı açıklamada, "Hiçbir makam ya da pozisyon bir insanın hayatından değerli değildir. Morena adayının ve Texistepec'teki destekçilerinin ölümüne sebep olanları bulacağız" dedi.
Meksika'da seçim dönemlerinde adayların saldırıya uğraması yaygın bir durum olarak görülüyor. Geçen sene düzenlenen seçimler öncesinde insanları ve tesisleri hedef alan toplam 661 saldırı düzenlendi. Kurbanların çoğu belediye başkanı ya da adayıydı.
Son Dakika › Politika › Belediye başkan adayı canlı yayında öldürüldü - Son Dakika
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