Belediye başkan adayı canlı yayında öldürüldü - Son Dakika
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Politika

Belediye başkan adayı canlı yayında öldürüldü

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Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Texistepec kentinde belediye başkanlığına adaylığını koyan Yesenia Lara Gutierrez, canlı yayın sırasında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Gutierrez ve beraberindeki 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

13.05.2025 17:41
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Meksika'nın Veracruz eyaletine bağlı Texistepec kentinden pazar akşamı düzenlenen seçim kampanyası yürüyüşü kana büründü.

Belediye başkan adayı canlı yayında öldürüldü

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI CANLI YAYINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Belediye başkanlığına adaylığını koyan Yesenia Lara Gutierrez, sokaklarda yürüyüp halk selamladı. O anlar, Gutierrez'in sosyal medya hesabından da canlı olarak yayınlandı. Görüntülere göre, yüzü gülen ve tezahüratlarda bulunan kalabalık bir anda silah seslerinin duyulmasıyla birlikte kaçışmaya başladı. 20 el ateş sesinin ardından boşalan alanda Gutierrez'in kanlar içerisinde yerde yattığı görüldü. Gutierrez'in yanı sıra 3 kişi daha saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Ayrıca 3 kişi de yaralandı.

Belediye başkan adayı canlı yayında öldürüldü

FEDERAL DESTEK VERİLECEK

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, olaya ilişkin yaptığı açıklamada suçluların bulunması için Veracruz eyaleti yönetimine federal desteğin verileceğini söyledi. Silahlı saldırıda öldürülen Gutierrez, Sheinbaum'un da mensubu olduğu iktidardaki Morena Partisi'nden aday olmuştu.

Belediye başkan adayı canlı yayında öldürüldü
Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum

"HİÇBİR MAKAM YA DA POZİSYON BİR İNSANIN HAYATINDAN DEĞERLİ DEĞİLDİR"

Veracruz Valisi Rocio Nahle de yaptığı açıklamada, "Hiçbir makam ya da pozisyon bir insanın hayatından değerli değildir. Morena adayının ve Texistepec'teki destekçilerinin ölümüne sebep olanları bulacağız" dedi.

Belediye başkan adayı canlı yayında öldürüldü
Veracruz Valisi Rocio Nahle

BU İLK DEĞİL

Meksika'da seçim dönemlerinde adayların saldırıya uğraması yaygın bir durum olarak görülüyor. Geçen sene düzenlenen seçimler öncesinde insanları ve tesisleri hedef alan toplam 661 saldırı düzenlendi. Kurbanların çoğu belediye başkanı ya da adayıydı.

Belediye başkan adayı canlı yayında öldürüldü

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediye başkan adayı canlı yayında öldürüldü - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • MAHMUT BAŞAK:
    Önlem alınmazsa Türkiye'nin de geleceği bu Allah muhafaza etsin Türkiye'de de çok çakal çukal var mafya adı altına 18 7 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    Türkiye 2 işte 5 13 Yanıtla
  • Tufan zeki Ceki:
    allahtan bizimkiler hapise atıyorlar onlar direk vuruluyor 6 8 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Şükür mü etsek? Ya da neyse AB bizi kıskanıyordu zaten :) 2 6 Yanıtla
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