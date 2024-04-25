Belediye Başkanı Aydar'dan Ceyhanlı emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi - Son Dakika
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Politika

Belediye Başkanı Aydar'dan Ceyhanlı emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesi

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Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, 31 Mart seçimleri öncesinde ihtiyaç sahibi emekliler için vadettiği 5 bin TL'lik bayram ikramiyesini hayata geçirmek için düğmeye bastı. Aydar, "Bu yıl Kurban Bayramı ikramiyesi belediyemiz tarafından dağıtılacak. İhtiyaç sahibi emeklilerimiz 5 bin liralık bayram ikramiyesi için belediyemize başvurabilirler" dedi.

25.04.2024 14:35  Güncelleme: 14:41
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31 Mart seçimlerinde Adana Ceyhan'da başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Kadir Aydar, ihtiyaç sahibi emekliler için verdiği 5 bin TL'lik bayram ikramiyesi vaadini gerçeğe dönüştürüyor.

BELEDİYEYE GİDİP BAŞVURU YAPILACAK

Kurban Bayramı için dağıtılacak 5 bin TL ikramiyenin belediye tarafından karşılanacağını açıklayan Başkan Aydar, ihtiyaç sahibi emekli vatandaşların Belediye'ye gelerek başvuru yapmalarını istedi.

"TEK KRİTER İHTİYAÇ SAHİBİ OLMALARIDIR"

Başkan Aydar kişisel ve kurumsal olarak herkesin zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Bu zorlukları hep beraber el ele omuz omuza vererek birbirimizi destekleyerek aşacağız. Kurban Bayramı'nda seçim döneminde söz verdiğim gibi ihtiyaç sahibi emeklilerimize herhangi bir mazeret üretmeksizin şartlarımızı zorlayarak 5 bin lira ikramiyeleri dağıtacağız. Müraacatlar geldiğinde kılı kırk yararak ihtiyaç sahibi emeklilerimizi belirleyeceğiz. Bu tespitlerde tek kriter 'ihtiyaç sahibi' olmalarıdır. Sözüm sözdür. Ne söz verdiysek sağlam ve emin adımlarla hepsini yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

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