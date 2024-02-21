Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Halı Yıkamacılar Derneği\'ni ziyaret etti

Politika

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Halı Yıkamacılar Derneği'ni ziyaret ederek şehirde halı yıkama sektöründe hizmet veren esnafla buluştu. Esnaf, kuraklıktan dolayı yaşanan su problemi nedeniyle işletmelerin aynı bölgede toplanmasını istediklerini ifade ederken Başkan Başdeğirmen, bu konuda esnafın kooperatif kurarak adım atması gerektiğini, kendilerinin de her türlü desteği vereceğini bildirdi.

Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen, halı yıkama sektörüyle alakalı geçmişten gelen tecrübelerinin olduğunu kaydetti. Başkan Başdeğirmen, "Bizler eski bir halıcıyız. Isparta'da köylerde halı tezgahı kurarak, kurulan tezgahlardaki halıları toplayarak, önce yıkamaya gönderip arkasından kırkamaya verip daha sonra beyaz atkılarını keserek iş yerimizde paketleyip sattığımız dönemden geliyorum. Ama o günkü halı yıkama ile bugünkü halı yıkama arasında çok fark var. Evlere hizmet veriyorsunuz, aracınızla halıları evden alıp, yıkayıp kurutup tekrar geri götürüyorsunuz. Güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Her sektörün problemleri var. Biz, bize düşen vazifeyi yapmakla sorumluyuz" dedi.

"Kooperatif kurun, yerinizi belirleyin"

Birleşme konusunda sektörlerin adım atması gerektiğine değinen Başkan Başdeğirmen, Yukarı Mahrukatçılar Sitesi'nin yeni bir yer talep ettiğini, kooperatiflerini hızlı bir şekilde kurarak alanlarını tespit edip talepte bulunduklarını ve yeni alan için çalışmaların başladığını söyledi. Halı yıkama sektöründeki esnaflar için de aynı durumun geçerli olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, "Biriniz öncü olsun. Kooperatif kurun, yerinizi belirleyin. Öneriyle gelirseniz kamulaştırmaya başlarız. Altyapı ve projelendirmelerle beraber çalışmaları gerçekleştiririz" diye konuştu.

Buluşmada en önemli konulardan birisi de su tasarrufu oldu. Başdeğirmen, su tasarrufunun önemine değinerek, tüm vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını istedi. Başkan Başdeğirmen, "Bir otomobil yıkandığı zaman belki 50 litreden fazla su gidiyor. Yıkamacıda 7 litre harcanıyor. Halının 2 tanesini kendisi yıkasa 5 tondan fazla su kullanabilir. Belki son 100 yıl içerisinde Şubat ayında ilk kez yağmur duasına çıktık. Biz yağmur duasına ağustos, eylül veya ekim ayında çıkarız. Şubatta hiç yağmura ihtiyaç olduğunu duymadım. Ama bu sene maalesef 6 aydır kuraklık yaşıyoruz. Türkiye'nin birçok ilinde suyla ilgili problemler var, biz de bu problemi yaşamamak için hep beraber tasarruflu bir çalışmayla hareket etmemiz lazım. Halı yıkamacı esnafı suyun tonunu 8 liradan kullanıyor. Diğer şehirlerdeki listeye baktığımızda içme suyu 52 lira, sizin kullandığınız su 100-150 lira. Ticarethanelere tonunu 100 liranın altında su veren yok. Siz de suyu tasarruflu kullanırsanız biz hiçbir zaman memleketimizin susuz kalmasına sebep olmayız. Sizlerden beklentilerimiz bu yönde" ifadelerini kullandı. - ISPARTA