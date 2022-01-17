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Belediye başkanları "Cumhurbaşkanı adayı olun" diye çağrı yaptı! Akşener yanıt verdi: Mesele ben meselesi değil - Son Dakika

Belediye başkanları "Cumhurbaşkanı adayı olun" diye çağrı yaptı! Akşener yanıt verdi: Mesele ben meselesi değil

17.01.2022 10:17

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 19 ilçe belediye başkanıyla buluştu. Daha önce "Cumhurbaşkanı değil başbakan adayıyım" diyen Akşener'e başkanlar tarafından "Kararınızı gözden geçirin, Cumhurbaşkanı adayı olun" çağrısı yapıldı. Akşener ise bu talebe "Mesele ben meselesi değil, mesele Türkiye. Kırıp dökmeden parlamenter sisteme geçirecek bir cumhurbaşkanı adayı ile gerçekleştirebiliriz." diye yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin 19 ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı adaylığından seçim hazırlıklarına kadar birçok konu ele alındı.

"SAHADA OLUN" TALİMATI VERDİ

HaberTürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, genel merkezde yapılan toplantıda belediyelerin çalışmaları ve ihtiyaçları yanı sıra gelecek seçimler de konuşuldu. Akşener başkanlara "Sahada olun, milletin sorunlarını çözün ve kavgadan uzak durun" talimatı verdi. Seçim sürecinin sert bir iklimde geçeceğini kaydetti.

"MESELE BEN DEĞİLİM"

Toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimleri de görüşüldü. Meral Akşener, kim olursa olsun Millet İttifakı adayının 13. Cumhurbaşkanı olacağını söyledi. Söz alan belediye başkanları kendi bölgelerindeki genel kanaatleri iletti. Başkanların bir kısmı Mansur Yavaş bir kısmı ise Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde cumhurbaşkanlığını kazanabileceğini belirtti.

Bazı belediye başkanları ise, Meral Akşener'e "Sizin adaylığınızı bekliyoruz" dedi. Ancak Akşener, bir kez daha başbakanlığı işaret etti. Aday olmayacağını belirten İYİ Parti lideri, "Mesele ben meselesi değil. Mesele Türkiye. Yorulmuş bir hükümet var. Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Bunu kırıp dökmeden parlamenter sisteme geçirecek bir cumhurbaşkanı adayı ile gerçekleştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener, cumhurbaşkanı, İYİ Parti, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Belediye başkanları 'Cumhurbaşkanı adayı olun' diye çağrı yaptı! Akşener yanıt verdi: Mesele ben meselesi değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Belediye başkanları "Cumhurbaşkanı adayı olun" diye çağrı yaptı! Akşener yanıt verdi: Mesele ben meselesi değil - Son Dakika
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