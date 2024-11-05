Belediye Kanunu'nda Değişiklik Teklifi - Son Dakika
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Politika

Belediye Kanunu'nda Değişiklik Teklifi

Belediye Kanunu\'nda Değişiklik Teklifi

Yeniden Refah Partisi, belediye görevden almalarına son vermek için kanun teklifi sundu.

05.11.2024 16:49
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Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, "Belediyelere yönelik görevden alma ve kayyum atamaları sonrası Belediye Kanunu'nda değişiklik yapılması"na ilişkin TBMM'ye kanun teklifi sunduklarını belirtti.

Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bazı belediyelere yapılan görevlendirmeler sonucu oluşan keşmekeşin bir an önce ortadan kalkması ve demokratik hakların ortaya konulabilmesi için sundukları kanun teklifini önemli gördüklerini söyledi.

Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partileri bu konuda sorumluluk almaya davet ettiklerini vurgulayan Bekin, halkın oyuyla seçilmiş başkan ve belediye meclis üyelerinin görevden alınması ve yerlerine devlet tarafından görevlendirme yapılmasının Anayasaya, yasalara ve iç hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Türkiye'de son yıllarda belediye organlarına yapılan bazı görevlendirmelerin, yerinden yönetim anlayışının güçlendirilmesi ve korunması bağlamında ciddi tartışmaları gündeme getirdiğini belirten Bekin, Meclis'e sundukları 5393 sayılı Belediye Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teklifimiz ile belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına, İçişleri Bakanı tarafından belediye meclis üyeleri arasından yapılacak gizli oylama açık tasnif ile seçilmiş meclis üyesinin belediye başkanı olarak görevlendirilmesine imkan sağlanacaktır."

Kaynak: AA

Milletvekili, Doğan Bekin, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Kayyum, Hukuk, Refah, Son Dakika

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