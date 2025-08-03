Berlin'de Filistin Destek Eylemine Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Politika

Berlin'de Filistin Destek Eylemine Polis Müdahalesi

03.08.2025 00:11
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Berlin’de Filistin’e destek eylemi yapan 50 kişilik gruba polis sert müdahale ederek 57 kişiyi gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek için oturma eylemi yapan gruba polis sert müdahalede bulunurken, 57 göstericiyi gözaltına aldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Tauentzien caddesinde toplanan yaklaşık 50 kişilik bir grup Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı. Cadde üzerinde bulunan Europa-Center alışveriş merkezinin önünde oturma eylemine başlayan gruba çevredeki insanlar da ellerindeki tencere ve tavalara vurarak destek verdi. Oturma eyleminin caddede yapılması nedeniyle uyarıda bulunan polis, daha sonra göstericilere müdahale etti. Önce çember oluşturarak göstericilerin etrafını saran Alman polisi, daha sonra göstericilere toplu müdahalede bulundu. Müdahale sonrası çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

Kalabalık yürüyüşe geçti

Polisin oturma eylemi yapanları gözaltına alması ve gösteriyi dağıtmasına tepki gösteren yaklaşık 180 kişilik kalabalık daha sonra yürüyüşe geçti. Yürüyüşe katılanlara da müdahale eden polis, biber gazı kullanarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Gruptakiler polisin müdahalesine rağmen Wittenbergplatz tren istasyonuna doğru yürüdü. Kalabalık gruba polis de yol boyunca eşlik etti. Göstericilerin trenlere binerek gitmesini isteyen polis, müdahalelerle eylemcileri peronlara kadar takip etti. Göstericileri farklı yönlere giden trenlere bindiren Berlin polisinden bazıları ise eylemcilerle birlikte yolculuk ederek takibini sürdürdü. Berlin polisi gece saatlerinde yaptığı açıklamada 57 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Göstericilerin trenlere bindirilip ayrılmaları sonrası eylem sona erdi. - BERLİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Berlin'de Filistin Destek Eylemine Polis Müdahalesi - Son Dakika

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