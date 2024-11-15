Berri: ABD'nin Ateşkes Teklifi Kabul Edilemez

Politika

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, ABD tarafından gönderilen ateşkes önerisinin değerlendirildiğini, ancak

metnin bu haliyle Lübnan için kabul edilemez olduğunu belirtti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Washington tarafından hazırlanan Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmayı durduracak ilk ateşkes taslak metnine ilişkin açıklama yaptı. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre Berri, ABD tarafından gönderilen ateşkes önerisinin değerlendirildiğini, ancak metnin bu haliyle Lübnan için kabul edilemez olduğunu bildirdi. Berri, önerinin Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını ve Litani Nehri'nin ötesinde İsrail sınırından çekilmesini öngören 1701 sayılı BM kararının uygulanmasını denetleyecek bir komite kurulmasını içerdiğini ifade etti. Sözcü Berri ayrıca, önerinin "Lübnan'a NATO güçlerinin ya da başka güçlerin konuşlandırılmasını ya da İsrail ordusuna Lübnan'da herhangi bir hareket serbestisi tanınmasını içerdiği" yönündeki haberleri yalanladı.

Öte yandan, Fransız medyasına açıklama yapan ismi açıklanmayan Lübnanlı bir yetkili, hükümetin ABD'nin ateşkes önerisini gözden geçirdiğini söylerken, İsrail'in plana henüz yanıt vermediğini de sözlerine ekledi. - BEYRUT