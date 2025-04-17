Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı - Son Dakika
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Politika

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı

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İstanbul'da, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisi için gözaltı kararı verildi. 11 şüpheli gözaltına alınırken bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

17.04.2025 08:39
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Yılmaz ile Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Emirhan Akçadağ'ın da aralarında olduğu 12 belediye görevlisinin suç örgütünün belediyeden aldığı ihalelere fesat karıştırdığı belirlendi. Savcılık bu tespitler üzerine şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

ZANLILARIN İKAMETLERİNDE ARAMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların ikametlerinde arama işlemleri sürüyor. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
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Son Dakika Politika Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Metin17:
    kapatın belediyeleri, bu belediyeler sizin tarikatlarınıza para vermiyor. istediğiniz gibi çalın çarpın, siz çalınca helal nasıl olsa. 69 98 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    padişahım çok yaşa haşmetli devletlugumuz emretsin trampı bile göz altına alırız 56 72 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    CHP demek yolsuzluk demek bu ne arkadaş her yerde yolsuzluk yapılmış iyi ki cehennem var 58 62 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    heryeri alın bitsin bune böyle 62 55 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    tarikato marikato badem yağlarının paraları muslukları kesilince normal 50 63 Yanıtla
  • şakir:
    ülkenin belediye başkanları lav edilmeli vali yardımcısı atanmalı belediyede bir devlet kurumu gibi olacak secim olmayacak 50 29 Yanıtla
  • Ankara21:
    müsait olunca Ekonomi ile biraz ilgilenin mümkünmü 48 14 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    CHP kendine çalışmış 30 18 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    yani buyuk bir calisma yapilmis sanirim onceden para ver sonra para aldilar diye sikayet et:) 33 5 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Dertleri ne yine ala ala bitiremediler delilsiz iş yapıyorlardır yine kesin halka açıklama yapan yok önüne geleni alıyorlar sadece aynen kardeşim adalet var 21 8 Yanıtla
  • Fatih IŞIKLI:
    bunlarin alayı böyle 9 12 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Allah'tan Korkmazlar Partisi Yatacak yeriniz yok 16 5 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Ateş olmayan yerden duman çıkmaz chp herşey güzel olacak derken halkın çıkarlarını kasdetmemiş sanırım kendi çıkarlarından bahsetmiş. Ee 23 yılın istihakkını bir sezonda toplamışlar hala sizin çaldıklarınız ne olacak diye yorum yapan kör cahiller var 3 10 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Beykoz belediye başkan yardımcısı suçlamaları kabul etmiş burda ki yorumculara duyurulur 5 7 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    Yahuuu arkadaş nedir bu allah aşkına. Sizin belediyeleriniz sütten çıkmış akkaşıkmı . Jelibonun zamanını bir araştırın. Bukadar da olmnaz pes doğru. İyicene tozuttunuz artık. Bilerek isteyerek yapıldığı çok bariz. Toptan bütün belediyeleri kapatın siz vakıflara aktarın. Olsun bitsin yediniz yediniz doymadınız be. 6 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Hersey bugun de cok guzel oluyor elhamdulillah.yuh yuh soyanlara soyup kacip koyanlara 3 1 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Endonozya Cumhurbaşkanını gozaltina alacaklar diye çok korkmuştum, adam geldiğine geleceğine pişman olmustur 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı - Son Dakika
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