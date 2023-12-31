 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kentsel yenilenme projesini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kentsel yenilenme projesini açıkladı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, televizyon programında afetlerle mücadele çalışmalarını ve kentsel dönüşüm projesini anlattı. Çalık, Beylikdüzü'nün üç mahallesini Avrupai bir kente dönüştüreceklerini söyledi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kentsel yenilenme projesini açıkladı
31.12.2023 - 09:56,  Güncelleme: 11:15
Abone Ol

Afetlerle mücadele kapsamında alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları konuk olduğu televizyon programında anlatan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Önümüzdeki döneme dair komşularımıza bir müjde vermek istiyorum. Çok büyük bir kentsel yenilenme projesini hayata geçireceğiz. Proje Beylikdüzü'nün üç mahallesini ve yaklaşık 150 bin nüfusun yaşadığı bir bölgeyi kapsayacak. Üç mahallenin tamamını Avrupai bir kente dönüştüreceğiz" dedi.

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bir televizyon programının konuğu oldu. Afetlerle mücadele kapsamında, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay İskenderun'da belediye tarafından oluşturulan çadır kentte yaptıkları çalışmalar ile olası İstanbul depremine karşı yapılan hazırlıkları ve Beylikdüzü'nde devam eden kentsel dönüşüm sürecini kamuoyuyla paylaşan Çalık, 'Beslenme Saati' uygulamasına da değindi.

"FENERBAHÇE VE GALATARASAY KULÜPLERİNİ YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Programın başlangıcında Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçında yaşanan olaylara değinen Çalık, " Türkiye Cumhuriyeti'nin iki onurlu takımı sahaya çıkıyor, Atatürk tişörtleriyle 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' diye tüm dünyaya mesaj veriyor. Ancak buna izin vermeyen bir yönetim anlayışı var. Ben Fenerbahçe ve Galatarasay kulüplerini yürekten kutluyorum. Mevzu bahis vatansa, mevzu bahis Gazi Mustafa Kemal Atatürk'se eğer bizim için gerisi teferruattır. Takımlarımız çok onurlu bir duruş sergilediler, hepsine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"

Programda olası afetlere karşı yapılan çalışmalara da değinen Çalık, "Ben hep şehirlere kafa yordum. Kentler afetlere karşı nasıl daha hazır hale gelir, dirençli kentleri nasıl inşa edebiliriz, nasıl modeller ortaya koyabiliriz diye. Biz 'Beylikdüzü Aklı' ile bir afet yönetim modeli ortaya koyduk. Afet yönetim merkezimizi inşa ettik. Afet anında çok ihtiyaç duyduğumuz 'Beylikdüzü Mutfak'ı inşa ettik. Afet sonrasından da gelen yardımların tasnif edileceği bir yere ve barınma alanına ihtiyacımız var diyerek Pazar İstanbul Afet Sonrası Lojistik Destek Merkezi ve Kapalı Barınma Alanı'nı hayata geçirdik. Yine ülkemizde bir ilki hayata geçirerek, en önemlisi belki birçok belediyeye örnek olacak Afet ve Acil Durum Müdahale Konteyneri ve geçici barınma sorununu çözmek için Modüler Yaşam Evi'ni hayata geçirdik. Bununla birlikte teknoloji tabanlı yönetim sistemi oluşturduk. Bunu sadece deprem zamanı değil diğer tüm afetlerde de kullanıyoruz. Afetlere karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bizler Beylikdüzü'nde yaşamı dayanışmayla iyileştirmeye, kentimizi hazırlıklı ve dayanıklı hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR KENTSEL YENİLENME PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Konuşmasında, kentsel dönüşüm meselesinin çok önemli olduğuna ifade eden Çalık, "En önemlisi dirençli kent oluşturma meselesidir. Benim arzu ettiğim, Beylikdüzü kenti kendi kendine yetebilen bir kent haline dönüşsün. Her türlü olumsuzluklara karşı dirençli, dayanıklı ve sürdürülebilir bir kent olsun. Birçok yerde kentsel dönüşümü teşvik ediyoruz. KİPTAŞ'la birlikte yürüttüğümüz dönüşüm projelerimiz var. Kentin yenilenmesini çok önemsiyoruz. Bir taraftan da kentin geleceğine dair de emin adımlar atılması lazım. Maalesef kentlerimiz hep birbirine benziyor. Önümüzdeki döneme dair komşularımıza bir müjde vermek istiyorum. Çok büyük bir kentsel yenilenme projesini hayata geçireceğiz. Beylikdüzü 'nün üç mahallesini ve yaklaşık 150 bin nüfusun yaşadığı bir bölgeyi kapsayacak. Üç mahallenin tamamını Avrupai bir kente dönüştüreceğiz. Benim Avrupa'da örnek aldığım şehirlerden bir tanesi Barselona'dır. Çok güzel şekillenmiş teknik kadroların muazzam bir planlamasıyla ortaya çıkmış. Kentlerimizi yenilerken parsel ve ada bazında değil, mahalle bazında dönüşüm gerçekleştirelim. Beylikdüzü'nde insanların yaşamaktan mutlu olacağı bir kent inşa edeceğiz" diye konuştu.

"HİÇBİR ÇOCUĞUN KADERİ YOKSULLUK VE AÇLIK OLAMAZ"

Onlarca projeyi Beylikdüzü'nde hayata geçirdiklerini de belirten Çalık, "Beslenme Saati projesiyle onur duyduğum kadar hiçbiri ile onur duymadım. Çünkü biz ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına hiçbir yerinde belediyenin reklamını yapmadan, belediye başkanının ismini yazmadan gıda paketleri ulaştırıyoruz. Paketleri Beylikdüzü Mutfak'da hazırlıyoruz. Bugüne kadar toplam 2 bin 815 çocuğumuza her gün bu gıda paketlerini ulaştırdık. Hiçbir çocuğun kaderi yoksulluk ve açlık olamaz. Şayet adil, vicdanlı, adaletli ve hakkaniyetli insanları yönetim mekanizmalarına seçebilirsek, bu ülkenin toprakları bu ülkenin bütün evlatlarını doyurur. Biz, yerel yönetim olarak devletin, hükümetin yapması gereken bir sosyal adalet projesini kendi imkanlarımızla yapıyoruz" dedi.

Program, Çalık'ın "Sözüm olsun mutluluğu Beylikdüzü'nde planlamaya devam edeceğim" ifadeleri ile sona erdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü, Fenerbahçe, İstanbul, Belediye, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kentsel yenilenme projesini açıkladı - Son Dakika


10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11
AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54
Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52
Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32
Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58
Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı? Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?

Son Dakika
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
09:52 Diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği saldırıyı düzenleyen terörist etkisiz hale getirildi
09:32 Yanındaki kadını darbeden sürücü, insanların canını da hiçe saydı
08:58 Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine tepki gösteren Aras Bulut İynemli'ye Disney hatırlatması: İzin aldın mı?
08:50 Süper Kupa skandalı sonrası olay iddia: Devlet 15 Temmuz'daki kadar öfkeli, futbol yöneticilerine operasyon yapılacak
08:12 Mardin'de 1'i yeşil, 1'i gri kategoride olmak üzere 3 terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 11:33:05. #1.11#
SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kentsel yenilenme projesini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement