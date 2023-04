ABD Başkanı Joe Biden, Finlandiya'nın resmen NATO üyesi olmasının ardından yaptığı açıklamada, "Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullanarak, Türkiye ve Macaristan'a İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin protokolü onaylama çağrısında bulundu.

Finlandiya'nın resmi olarak NATO'nun 31. üyesi olmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden yazılı açıklama yaptı. Biden, "Finlandiya'yı NATO'nun 31. müttefiki olarak karşılamaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı. NATO'nun 74 dört yıl önce bugün ABD ve diğer 11 ülke tarafından kurulduğunu aktaran Biden, dönemin ABD Başkanı Harry Truman'ın "Gelecekte kaçınılmaz bir şey varsa, o da dünya halkının özgürlük ve barış için olan iradesidir" sözlerini hatırlatarak, "Bugün bu irade, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasıyla her zamankinden daha güçlü" dedi.

Türkiye ve Macaristan'a İsveç çağrısı

Mayıs 2022'de Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için başvuruda bulunduğunu hatırlatan Biden, "Her iki ülke de değerlerimizi ve vizyonumuzu paylaşan son derece yetenekli ordulara sahip güçlü demokrasilerdir. Bir yıldan kısa bir süre sonra Finlandiya'yı üye olarak kabul ediyoruz. Bu, NATO'nun modern tarihindeki en hızlı onay sürecidir. İsveç'i bir an önce NATO üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyor, Türkiye ve Macaristan'ı onay süreçlerini gecikmeden tamamlamaya davet ediyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya başlattığı saldırı ile Avrupa ve NATO'yu bölebileceğini düşündüğünü ifade eden Biden, "O yanılıyordu. Bugün, her zamankinden daha birleşmiş durumdayız. En yeni müttefikimiz Finlandiya ile güçlenerek hep birlikte transatlantik güvenliği korumaya, NATO topraklarının her bir santimini savunmaya ve karşılaştığımız tüm güçlüklerin üstesinden gelmeye devam edeceğiz" dedi. - WASHINGTON