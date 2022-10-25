ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanmaması konusunda uyararak, "Rusya taktik nükleer silah kullanırsa inanılmaz ciddi bir hata yapar" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanmaması konusunda uyardı. Gazetecilerden, Rusya'nın kirli bombalı bir saldırı hazırlığında olup olmadığı ve böyle bir saldırının ardından Ukrayna'yı suçlayacağını düşünüp düşünmediğine dair gelen soruya Biden, "Rusya taktik nükleer silah kullanırsa inanılmaz ciddi bir hata yapar. Bunun henüz bir yanıltma operasyonu olduğunun garantisini veremem. Bunu bilmiyoruz. Bu, çok çok ciddi bir hata olur" dedi.

Rusya, Ukrayna'nın kendi topraklarında "kirli bomba" kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği iddiasında bulunmuş, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde bu konu hakkındaki endişelerini dile getirmişti. - WASHINGTON