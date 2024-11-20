Biden, Ukrayna'ya Antipersonel Mayın Gönderdi - Son Dakika
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Politika

Biden, Ukrayna'ya Antipersonel Mayın Gönderdi

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya antipersonel kara mayınları gönderilmesine onay verdi.

20.11.2024 12:38
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ABD medyası, Başkan Joe Biden'ın Ukrayna'ya antipersonel kara mayınları gönderilmesine onay verdiğini aktardı.

The Washington Post gazetesinin 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya antipersonel kara mayınları sağlanmasına onay verdi. Yetkililer, Biden yönetiminin son haftalarda Rusya'nın Ukrayna'nın cephe hatlarına yönelik saldırılarından derin endişe duyduğunu ve Rus ordusunun ilerlemesinin yavaşlatılmasını "acil bir ihtiyaç" olarak gördüğünü belirtti. Yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) mayınların Ukrayna'ya verilmesinin, Biden yönetiminin Rusya'nın saldırısını yavaşlatmak için atabileceği en yararlı adımlardan biri olduğuna inandığını aktardı. Yetkililerden biri, Ukrayna'ya verilecek antipersonel kara mayınının "kalıcı olmayan" türden olduğunu, yani mayınların kendi kendini imha ettiğini veya pil gücünü kaybederek günler veya haftalar içinde etkisiz hale geldiğini ve siviller için tehlikeyi azalttığını söyledi. Yetkili, Ukrayna'nın söz konusu mayınları yoğun nüfuslu bölgelere yerleştirmeme sözü verdiğini vurguladı. Diğer bir yetkili ise söz konusu mayınların kullanımının Ukrayna topraklarıyla sınırlı olacağını ve Ukrayna'nın doğusunda odaklanılmasının beklendiğini ifade etti.

Ukraynalı bir yetkili ise ortaya çıkabilecek potansiyel risklere rağmen ABD'nin bu adımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Rusya zaten bunları (mayınları) kullanıyor" dedi. ABD yönetiminden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan ABD ve Rusya, antipersonel kara mayınlarının konuşlandırılmasını ve transferini yasaklayan "Mayın Yasağı Anlaşması" olarak bilinen Ottawa Sözleşmesi'nin tarafları arasında yer almıyor. ABD Başkanı Joe Biden, daha önce kendi yönetimindeki ve siviller için riskin kabul edilemez derecede yüksek olduğunu belirten çok sayıda mayın karşıtının endişeleri nedeniyle Ukrayna'ya mayın tedarik etme konusunda isteksiz davranmıştı.

Ukrayna'ya mayın verme kararına tepki

İnsan hakları örgütleri, ABD'nin Ukrayna'ya mayın verme kararına tepki gösterdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü Kriz, Çatışma ve Silahlar Bölümü Müdür Yardımcısı Mary Wareham, "Bu şok edici ve yıkıcı bir gelişme" dedi. Wareham, kalıcı olmayan mayınların bile siviller için risk taşıdığını, karmaşık temizleme çalışmaları gerektirdiğini ve her zaman güvenilir bir şekilde etkisiz hale getirilemediğini vurguladı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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