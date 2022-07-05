Binali Yıldırım enflasyon ve Dodurga seçimleri hakkında konuştu: Tedbirler henüz bitmedi

Son bir yıldır tüm dünyayı etkisini altına alan küresel enflasyon Türkiye'de de derinden hissediliyor. Tokat'ın Reşadiye ilçesini ziyaret ederek halkla buluşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yükselen enflasyon hakkında açıklamalarda bulundu.

"ENFLASYONA KARŞI ALINAN TEDBİRLER HENÜZ BİTMEDİ"

Partisinin ilçe binasında hitap eden Yıldırım, enflasyona karşı alınan tedbirler ile yapılan çalışmalara ilişkin "Elhamdülillah adım adım, herkesin ihtiyacını yeniden gözden geçirdik ve enflasyona karşı amacımız; enflasyona karşı mücadelede vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara destek olmak. Enflasyon belli ki biraz zaman alacak ama o süre içinde enflasyona karşı vatandaşı korumak da görevimiz. Alınan tedbirlerin amacı bu. Daha henüz de bitmedi. Bir yandan parça parça bu tedbirler alınmaya devam ediyor. Biz ne badirelerden geçtik, ne 15 Temmuz'lardan geçtik ve terör belasını hepimiz yıllarca yaşadık. Buralara, bu dağlara terörden adım atılamıyordu. Allah'a şükür şimdi dağ, bayır, ova her tarafa rahat rahat vatandaşımız gidebiliyor" şeklinde konuştu.

"ZEKATI KADAR DA ONLARA OY VERMİŞLER"

Çankırı'nın Dodurga beldesinde yapılan seçimlere de değinen Yıldırım, "Hani ağzına pelesenk olmuş muhalefet, 'Seçim olsun, seçim olsun, seçim olsun'. 8 tane aday çıkardılar. Sonuç; yüzde 87 Cumhur İttifakı, yüzde 13 diğerleri yani zekatı kadar da onlara oy vermişler. Haksızlık yapmamışlar. Yıllarca aynı heyecanla aynı şevkle çalışmaya devam ediyoruz. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Bayram üzeri bütün vatandaşlarımızı uyaralım. Siz siz olun, kurallara dikkat edin çünkü biz yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Vatandaşlarımız sağ salim sevdiklerine bayram üzeri ulaşsınlar. En büyük duamız, dileğimiz budur" dedi.