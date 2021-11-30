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AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması

30.11.2021 13:01

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine ilişkin, "Çocuklarımızın hayal gücünü artırmaya yönelik yeni programları, yeni müfredatı belirlememiz lazım. Yarın Milli Eğitim Şurası var. Burada herhalde bu vizyonu ortaya koyacak, onu takip edeceğiz.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine ilişkin, "Çocuklarımızın hayal gücünü artırmaya yönelik yeni programları, yeni müfredatı belirlememiz lazım. Yarın Milli Eğitim Şurası var. Burada herhalde bu vizyonu ortaya koyacak, onu takip edeceğiz." dedi.

Yıldırım, parti genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş Bilgi ve İletişim Teknolojileri Eğitim İstişare Toplantısı'na katıldı.

Şu anda hayatları, bütün alışkanlıkları ve iş yapma şekillerini kökten değiştirecek bir sürecin yaşandığını ve bunun adına "dijital dönüşüm süreci" denildiğini belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi artık güçlü devlet yok, süper devlet yok. Şu anda dijital imparatorluklar kuruluyor. Dünyayı artık dijital imparatorluklar idare ediyor. Seçimleri etkiliyorlar, rejimleri değişime zorluyorlar, dünyanın herhangi bir yerinde karışıklık çıkarmaya da çalışıyorlar. Her şey bu dijital imparatorluklar marifetiyle yapılmaya çalışıyor."

Yıldırım, içinden geçilen bu dönüşüme endüstri 4.0 veya dördüncü sanayi devrimi denildiğini hatırlatarak, bu dönüşüm nedeniyle gelecek yıllarda pek çok meslek dalının yok olacağını ve yeni meslek dallarının ortaya çıkacağını söyledi.

AK Parti iktidarlarının döneminde ulaşım ve teknoloji alanında yapılan yatırımları anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"2008 yılında tarihi bir karar aldık ve e-Devlet'i kurduk. e-Devleti kuran öncü ülkelerden biriyiz. İsim vermeyeceğim ama o zaman Bakanlar Kurulumuzda olan, bugün de partimizde olmayan, bize karşı muhalefet yapan arkadaşlarımızdan bazıları e-Devlet'e şiddetle karşı çıktılar, 'Bu bir fantezidir, buna ne gerek.' var dediler. Biz de ısrarla inat ettik, inat da bir murattır dedik, e-Devlet'i kurduk."

"57 milyon kişi e-Devlet'i kullanıyor"

Yıldırım, e-Devlet aracılığıyla 842 kuruma yönelik 6 bin 170 hizmetin verildiğini ve toplam kullanıcı sayısının 57 milyon olduğunu bildirerek, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde yapması gerekenlere ilişkin, şunları söyledi:

"Yapmamız gereken bir kere bu değişimi okuyup uzun vadeli istihdam programlarımızı gözden geçirmek, eğitim sistemimizi süratle buna göre dönüştürmek. Yani yeni iş alanları, yeni meslekler, geleceğin teknolojilerinin eğitim programımızda daha çok yer almasını sağlamak. Yani efendim işte Lidyalılar, Frigyalılar tamam bunları da bilelim de ağırlıklı olarak geleceğe yönelelim. Gelecekte ne bizi bekliyor? Bunları, çocuklarımızın, yavrularımızın hayal gücünü artırmaya yönelik yeni programları, yeni müfredatı belirlememiz lazım. Yarın Milli Eğitim Şurası var. Burada herhalde bu vizyonu ortaya koyacak, onu takip edeceğiz."

"İstanbul seçimlerinde yalanın siyaseti başroldeydi"

AK Parti'nin dijital dönüşüm ile bilgi, iletişim teknolojileri alanlarında hızla yapması gereken işlerin olduğunu dile getiren Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sanal alemde haberleşmek isteyen, fikirlerini beyan etmek isteyen ve bizim fikirlerimizi öğrenmek isteyen milyonlar var. Ben bunu İstanbul seçimlerinde yaşadım. İstanbul seçimlerinde yalanın siyaseti başroldeydi. Sosyal medyada yalanı ilk söyleyen kazandı. Yalan da bizim lügatimizde, siyasetimizde yer almadığı için biz uzak durduk. Sosyal medya sorumsuz medya değildir, sanal alem yalan alem değildir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. İşin etik yanları da tabiatıyla önemli. Yani her şey kazanmak olmamalı ama etik değerleri yok sayarak kazanmanın bu ülkeye de faydası yok, kazanana da bir faydası olmaz."

Sosyal medyanın toplumları mobilize etme, hareketlendirme ve kanaat oluşturmada çok etkin hale geldiğinin altını çizen Yıldırım, "Dolayısıyla bu araçlardan, bu platformdan sızlanmak yerine bu araçları en iyi, en etkin şekilde kullanmanın yollarını daha çok bulmamız lazım. Burada donanımımız, mücadele ederken aynı araçlarla olmazsa buradan sonuç alamayız. Dolayısıyla sosyal medyayı en etkin şekilde kullanmamızın yolu da yine bu Başkanlığımızın yapacağı faaliyetlerden geçiyor." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri de dijital alanın artık siyasi söylemlerin paylaşıldığı bir yer olmanın ötesinde, bizatihi kendisinin siyasetin konusu haline geldiğini ifade ederek, "Dijital siyaset kavramı yerini dijitalin siyaseti kavramına bırakmaktadır. İşte bu açıdan baktığımızda AK Parti tam da bu dönemde kurulmuş olması kesinlikle bir tesadüf değildir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması
AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması

AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Yıldırım, partisinin bilgi ve iletişim teknolojileri eğitim toplantısında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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