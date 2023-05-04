Canlı yayında Binali Yıldırım'ı kızdıran HÜDA PAR sorusu - Son Dakika
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Canlı yayında Binali Yıldırım'ı kızdıran HÜDA PAR sorusu

04.05.2023 23:00

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'a katıldığı canlı yayın yöneltilen "Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda HDP'nin bir taviz koparmasını mı bekliyorsunuz?" sorusuna "Bir taviz ne demek ya. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü tehlike altında. Yerel özerkliği istiyoruz dediler" yanıtını verdi. Sunucunun "HÜDA PAR da istiyor ama buna ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine sinirlendiği dikkatlerden kaçmayan Yıldırım, "HÜDA PAR'ın bir terör eylemi var mı? HÜDA PAR kim PKK kim?" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine 10 gün kala Habertürk canlı yayında sunucu Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi.

"TÜRKİYE'NİN BÖLÜNMEZ BÜTÜNLÜĞÜ TEHLİKE ALTINDA"

Sunucunun " Millet İttifakı'nın seçimi kazanması durumunda HDP'nin bir taviz koparmasını mı bekliyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım, "Bir taviz ne demek ya. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü tehlike altında. Adamların şartı ortada. Yerel özerkliği istiyoruz dediler" yanıtını verdi.

SUNUCUNUN HÜDA PAR SORUSU KIZDIRDI

Sunucu ise bu açıklama üzerine "HÜDA PAR da istiyor ama buna ne diyeceksiniz?" sorusunu yöneltti. Soru karşısında sinirlendiği dikkatlerden kaçmayan Yıldırım, "HÜDA PAR'ın bir terör eylemi var mı? HÜDA PAR kim PKK kim? Bu bizim kırmızı çizgimiz. Terör örgütleri Türkiye'yi bölmeye çalışıyor benim demek istediğim bu" dedi.

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Son Dakika Politika Canlı yayında Binali Yıldırım'ı kızdıran HÜDA PAR sorusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı yayında Binali Yıldırım'ı kızdıran HÜDA PAR sorusu - Son Dakika
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