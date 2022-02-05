Binali Yıldırım, Zonguldak'taki toplu açılış töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Onun için de 20 yıldır FETÖ terör örgütüne, PKK terör örgütüne karşı amansız mücadele ettik. Milletimizin canına, bebeklere kasteden alçak terör örgütünü Türkiye'nin gündeminden çıkardık. Bundan sonraki hedefimiz 2023, cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne dünyanın parmakla sayılır ülkeleri arasına girmektir." dedi.

Kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde düzenlenen Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuşan Yıldırım, kendisine "Yolların kralı Binali Başkan" sloganıyla seslenen gençlere, "Gençler bir konuda anlaşalım, yolların kralı olmaz, kuralı olur. Siz siz olun kurallara riayet edin, sevdiklerinizi üzmeyin." şeklinde yanıt verdi.

Alın terini ekmeğine katarak ülkenin gelişmesi için çalışan Zonguldak'ın, bundan sonra da çok daha güzel şeylere layık olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Zonguldak'a hiçbir zaman Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız gelirken eli boş gelmedi. ya bir temel atma ya da birçok eserin açılışını gerçekleştirmek için burada oldular. Zonguldak, yıllarca taş kömürüyle Anadolu topraklarını ısıttı, şimdi Zonguldak doğal gazıyla da Türkiye'yi, milleti ısıtacak." diye konuştu.

Yerli gazın inşallah 2023'te kullanıma sunulacağını bildiren Yıldırım, "İşte Zonguldak böyle bir şehir. Zonguldak hem üretiyor hem de ülkemizin geleceğine, kalkınmasına katkı sağlıyor. Zonguldak'ta çok önemli bir projeyi Cumhurbaşkanımızın iradesiyle hayata geçirdik. Birçok proje var ama Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi, Zonguldak'ın kalbidir, geleceğidir. Bu projeye çok karşı çıktılar, çok engel olmaya çalıştılar ancak 'İnat da bir murattır, bu projeyi gerçekleştireceğiz.' dedik. Gerçekleştirdik, hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Filyos'tan yoğun şekilde lojistik hizmetleri yapılacak"

Yıldırım, Filyos Limanı ve Endüstri Bölgesi'nin sadece Zonguldak'ın değil, Bartın ve Karabük'ün de dünyaya açılan kapısı niteliğinde olduğunu vurgulayarak "Üretimin merkezi Filyos'tan İç Anadolu'ya, Ege'ye ve bütün Ortadoğu'ya inşallah çok yoğun şekilde lojistik hizmetleri yapılacak ve böylece Zonguldak, tekrar parlayan yıldız gibi ülkemizin lokomotif illerinin başında gelmeye devam edecek. Emeğin ve alın terinin diyarı Zonguldak'ı seviyoruz. Ekonomimize değer katan bu güzel şehrimizi daha da geliştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.

Son 3 yılda Bakanlıkların, İl Özel İdaresinin ve belediyelerin yaptığı 3,5 milyar lira tutarındaki 84 eserin toplu açılışını yaptıklarını belirten Yıldırım, bu eserlerin içinde aslan payını her zaman olduğu gibi ulaştırmanın aldığına, 2,5 milyarın yollar, tüneller, köprüler ve viyadükler için harcandığına dikkati çekti.

Zonguldak'ın zor bir araziye sahip olduğunu dile getiren Yıldırım, "Zor arazi olunca çaresiz miyiz? Eskiden olduğu gibi dağları görünce yolumuzu değiştirmiyoruz, delip tünellerle geçiyoruz. Derin vadilere mi ırmaklara mı geldik, viyadüklerle, köprülerle, oradan da bulup geçiyoruz. Yıllar boyunca bu ülkenin doğusuyla batısını, kuzeyiyle güneyini birbirine yakınlaştırmak için bölünmüş yollarla Türkiye'yi baştan başa donattık. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük sevenleri buluşturduk." diye konuştu.

"Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz"

Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz. Onun için de 20 yıldır FETÖ terör örgütüne, PKK terör örgütüne karşı amansız mücadele ettik. Milletimizin canına, bebeklere kasteden alçak terör örgütünü Türkiye'nin gündeminden çıkardık. Bundan sonraki hedefimiz 2023, cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne dünyanın parmakla sayılır ülkeleri arasına girmektir. Zonguldak, 2023'e hazır mısınız? Milletin adamı, Türkiye sevdalısı Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar başkan olarak seçiyor muyuz, bir destan yazacak mıyız? Size de bu yakışır. Sizlerle beraber aşamayacağımız, geçemeyeceğimiz engel yok. İster içeride ister dışarıda operasyon yapmaya, Türkiye'ye diz çöktürmeye kalksınlar; bu millet onlara 15 Temmuz'da verdiği cevabın daha şiddetlisini vermeye hazırdır."

Türk milletinin 15 Temmuz gecesi alçaklara yol vermediğini, ay yıldızlı bayrağın inmediğini, ezanların dinmediğini aktaran Yıldırım, alçak FETÖ terör örgütünün hak ettiği cezayı aldığını dile getirdi.

Amaçlarının Türkiye'yi gelişmiş ülkeler arasına sokmak olduğunu vurgulayan Yıldırım, Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünellerine ilişkin şunları kaydetti:

"20 yıldır yaptıklarımız, gelecek 20 yılda yapacaklarımızın teminatıdır. Bu sebeple Zonguldak'ta yeni eserleri devreye sokuyoruz. Bu kapsamda 12 Bakanlığımızın eseri var. Açacağımız bu yol 6,5 kilometre ama 4 tünel var, köprülü kavşaklar var ve şehir içindeki trafiği tünellerle geçiyoruz. Dolayısıyla şehir içinde trafik rahatlıyor, egzoz gaz salınımı azalıyor ve bu şekilde hem zamandan hem de mazottan tasarruf sağlıyoruz. Yıllık tasarruf miktarımız 150 milyon lira. 150 milyon liranın boşa gitmesine engel oluyoruz. Ayrıca, seyahat süresi de yarım saat kısalıyor. 35 dakikadan 5 dakikaya iniyor."

(Sürecek)