Bingöl'de 15 Temmuz'un 10. yılında birlik vurgusu - Son Dakika
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Bingöl'de 15 Temmuz'un 10. yılında birlik vurgusu

Bingöl\'de 15 Temmuz\'un 10. yılında birlik vurgusu
16.07.2026 00:55  Güncelleme: 00:57
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Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında, şehitler dualarla anılırken birlik, beraberlik ve milli irade vurgusu yapıldı.

Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında, şehitler dualarla anılırken birlik, beraberlik ve milli irade vurgusu yapıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de çeşitli etkinlikler yapıldı. Belediye önünde düzenlenen programa, Bingöl Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, protokol üyeleri, kurum amirleri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve 15 Temmuz'u anlatan sinevizyon gösterimi izlendi.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye ve bağımsızlığına sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "15 Temmuz 2016 gecesinde sadece bir darbe girişimi değil, devletimize, demokrasimize, bağımsızlığımıza ve milletimizin ortak geleceğine yöneltilmiş hain bir işgal teşebbüsü yaşandı. Aziz milletimiz imanıyla, cesaretiyle ve sarsılmaz iradesiyle buna geçit vermedi" dedi.

15 Temmuz'un milletin yeniden şahlanışının simgesi olduğunu ifade eden Çelik, "Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılını 'İrademiz Adımız, Zafer Milletin' temasıyla idrak ediyoruz. Çünkü o gece ortaya konulan irade milletin iradesiydi, kazanılan zafer de milletimizin ortak zaferiydi" diye konuştu.

Programda günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada 15 Temmuz gazisi Ahmet Boğatekin, "Milletin demokrasiye olan bağlılığını ve vatan sevgisini bir daha hatırlamak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 15 Temmuz Milli Birlik Günü anma programı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Program, sonrasında çeşitli anma etkinlikleriyle devam etti. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Bingöl, Son Dakika

Son Dakika Politika Bingöl'de 15 Temmuz'un 10. yılında birlik vurgusu - Son Dakika

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