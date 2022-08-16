Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Zelenskiy ve Guterres ile Ukrayna'da bir araya gelecek - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Zelenskiy ve Guterres ile Ukrayna'da bir araya gelecek

16.08.2022 20:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Zelenskiy ve Guterres ile Ukrayna'da bir araya gelecek

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geleceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geleceğini duyurdu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez Ukrayna'yı ziyaret edecek. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 18 Ağustos'ta Ukrayna'nın Lviv kentinde bir araya geleceğini duyurdu.

Lviv'deki üçlü zirvenin ardından 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ve Guterres'in Ukrayna tahılının ihraç edildiği Odessa Limanı'nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Guterres'in 20 Ağustos'ta ise Ukrayna'nın Karadeniz'den tahıl ve gübre ihracatını denetleyen Rus, Ukraynalı, Türk ve BM yetkililerinden oluşan İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edeceği aktarıldı.

Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM tarafından 22 Temmuz'da İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracının önü açılmıştı. - NEW YORK

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin 18 Ağustos'ta BM Genel Sekreteri Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da görüşecek. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoruna ilişkin 18 Ağustos'ta BM Genel Sekreteri Guterres ve Zelenski ile Ukrayna'da görüşecek. Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 18... Birleşmiş Milletler (BM), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 18...
Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Zelenskiy ve Guterres ile Ukrayna'da bir araya gelecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Ağustos'ta Zelenskiy ve Guterres ile Ukrayna'da bir araya gelecek - Son Dakika
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