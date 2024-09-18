Blinken, Mısır'da Sisi ile Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Blinken, Mısır'da Sisi ile Görüştü

Blinken, Mısır\'da Sisi ile Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kahire'de Sisi ile bölgesel sorunlar ve Gazze'yi görüştü.

18.09.2024 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahire temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Mısır temaslarına başladı. Bakan Blinken, başkent Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüştü. İttihadiye Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra başta Gazze olmak üzere bölgesel konular ele alındı. Görüşmede ABD heyetinin yanı sıra Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Badr Abdellaty, Genel İstihbarat Servisi Direktörü Tümgeneral Abbas Kamel, ABD'nin Kahire Büyükelçisi Herro Mustafa Garg da hazır bulundu. Blinken, görüşmenin başında ABD Başkanı Joe Biden'ın selamlarını ve Mısır'ın bölge istikrarının tesisi için üstlendiği rol nedeniyle teşekkürlerini Sisi'ye iletti.

Sisi ve Blinken, Gazze'yi görüştü

Cumhurbaşkanı El-Sisi ise, Mısır-Amerikan stratejik ortaklığının her iki ülkenin çıkarlarının korunması ve bölgesel güvenliğin arttırılması açısından önemini vurguladı. Filistin topraklarındaki durumun ele alındığı görüşmede ateşkes müzakereleri ve esirlerin serbest bırakılmasına yönelik Mısır, ABD ve Katar'ın ortak çalışmalarının artırılmasına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Sisi, Gazze halkına gerekli yardımların ulaştırılması önündeki engellerin kaldırılması ve İsrail'in Batı Şeria'daki ihlallerinin durdurulması için kararlı müdahaleye gerek duyulduğunu tekrarladı. Sisi ayrıca, Filistin halkına yönelik şiddetin tırmandırılması politikasından vazgeçilmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Sisi ve Blinken, iki devletli çözümün kalıcı barış ve güvenliğe ulaşmanın yolu olduğu konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Sisi, dün gerçekleştirilen siber saldırıya da değinerek Mısır'ın Lübnan ile dayanışma içinde olduğunu ve Mısır'ın Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve toprak bütünlüğüne bağlı olduğunu vurguladı. Sisi ve Blinken, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve sükünetin sağlanması için iki ülkenin iş birliğinin artırılması konusunda mutabık kaldı. - KAHİRE

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Antony Blinken, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, kahire, Dünya, Mısır, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Blinken, Mısır'da Sisi ile Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:06 İsrail’den Lübnan’a 2. siber saldırı Bilanço giderek ağırlaşıyor İsrail'den Lübnan'a 2. siber saldırı! Bilanço giderek ağırlaşıyor
21:00 ABD Merkez Bankası’ndan tarihi karar 54 ay sonra faizi indirdi ABD Merkez Bankası'ndan tarihi karar! 54 ay sonra faizi indirdi
20:09 Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor İsrail’in ikinci siber saldırısında korkutan ’’Türkiye’’ detayı Herkes yapılacak açıklamayı bekliyor! İsrail'in ikinci siber saldırısında korkutan ''Türkiye'' detayı
20:05 İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı İsrail Savunma Bakanı duyurdu: Savaşta yeni aşama başladı
19:29 Salim Güran’la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor Salim Güran'la fotoğrafı ortaya çıkan AK Partili Ensarioğu: Sanki ben öldürmüşüm gibi konuşuluyor
09:52 Bu ne cüret Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum Bu ne cüret! Ünlü sanatçının kızı, polisi tehdit etti: Yerler seni koçum
09:51 Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı Sertab Erener, iptal edilen İzmir konseri için organizasyon şirketini suçladı
09:49 Instagram’a yaş sınırı geliyor Instagram'a yaş sınırı geliyor
09:45 Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir Narin cinayetinde kan donduran iddia: Dişleri tek tek çekilmiş olabilir
09:40 Hindistan’da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı Hindistan'da bir kadın girdiği hastanenin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden bebek çaldı
09:32 Icardi derbide oynayacak mı Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi Icardi derbide oynayacak mı? Okan Buruk taraftarı yıkan haberi verdi
09:20 Erdoğan’ın başdanışmanından “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt Erdoğan'ın başdanışmanından "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
09:13 Geceye damga vuran anlar Ancelotti, Halil Umut Meler’in üzerine yürüdü Geceye damga vuran anlar! Ancelotti, Halil Umut Meler'in üzerine yürüdü
08:43 Batshuayi’den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri Batshuayi'den Fenerbahçelileri deli edecek derbi sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 21:19:50. #1.12#
SON DAKİKA: Blinken, Mısır'da Sisi ile Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement