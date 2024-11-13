Blinken: Savaşa Son Verilmesi Zamanı Geldi - Son Dakika
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Politika

Blinken: Savaşa Son Verilmesi Zamanı Geldi

Blinken: Savaşa Son Verilmesi Zamanı Geldi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'in hedeflerine ulaştığını belirterek savaşa son verilmesi gerektiğini ifade etti.

13.11.2024 18:41
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Kendi açımdan gördüğüm şey şu; İsrail, kendi belirlediği standartlar çerçevesinde, kendi koyduğu stratejik hedeflere ulaşmıştır" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı'nın ardından açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin Gazze'de ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırabilmek için çatışmalara gerçek ve uzun süreli aralar verilmesini talep ettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirmemesi halinde ABD'den İsrail'e silah sevkiyatı ve askeri yardımların kısıtlanacağı tehdidini içeren mektubun gönderilmesinden bu yana Gazze'de insani durumun daha da kötüleştiğine dikkat çekilen bir soruya cevap veren Blinken, mektubun amacının İsrailli yetkililere Gazze için adım atma konusunda bir aciliyet hissi aşılamak olduğunu söyledi. Mektubun etkili olduğunu savunan Blinken, "İsrail, bizim adım atılması talebinde bulunduğumuz 15 adımdan 12'si konusunda bir uygulama sürecine girmiş veya uygulamaya başlamıştır" dedi.

Blinken, "Gazze'nin geniş bir kısmında savaşa ve her türlü çatışmaya gerçek ve uzun süreli aralar verildiğini görmemiz gerekiyor. Böylece yardım malzemeleri etkili bir şekilde ihtiyaç duyan insanlara ulaştırılabilir. Bu konuda büyük zorluklar bulunuyor fakat başarılı çözümlere de şahit olduk. Gazze'de çocuk felci aşısı seferberliği çok başarılı olan girişimlerden biri oldu. Yüz binlerce çocuk aşı oldu. Ancak bu başarıda kritik olan halihazırda olduğu gibi sadece saatler süren değil, günler süren uzun süreli aralar olmasıydı. Yardımları getirenlerin bunları ulaştırabilmesi, dağıtabilmesi ve bunu gerçekleştirecek alan bulabilmesi hayati önem taşıyor" dedi.

"Savaşa son verilmesi gereken zamanın geldiğini düşünüyorum"

Blinken, "Tüm adımlara rağmen, durum o kadar zor ve çarpıcı ki bunu tamamen düzeltmek ve insanların ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmek için en iyi yol, savaşı sona erdirmek. Kendi açımdan gördüğüm şey şu: İsrail, kendi belirlediği standartlar çerçevesinde, kendi koyduğu stratejik hedeflere ulaşmıştır. 7 Ekim'in bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için elinden gelenin en iyisi yapmak konusunda kararlıydı. Bunu yapmak için Hamas'ın askeri yapılanmasını dağıtması ve 7 Ekim'den sorumlu lider kadrosunu ele geçirmesi gerektiğini belirtmişti. Bu iki hedefi de gerçekleştirdi. Bu nedenle artık savaşa son verilmesi gereken zamanın geldiğini düşünüyorum. Bunu yapmak için temelde iki şeye ihtiyaç bulunuyor. Bunlardan ilki, aralarında 7 Amerikalının da bulunduğu rehinelerin evlerine döndüğünden emin olmaktır" dedi.

"Aynı zamanda savaş sonrasına dair bir plana da ihtiyaç duyulduğunu" söyleyen Blinken, "Bu son haftalarda üzerinde çalıştığım bir konu. İsrail'in savaşı sonlandırmaya karar vermesi ve rehineleri kurtarmanın bir yolunu bulmamız halinde, İsrail'in Gazze'den çıkabilmesi ve Hamas'ın tekrar geri dönmesini engelleyecek net bir planımızın olması gerekiyor. Bu planlar üzerinde elimizden geldiğince yoğun bir şekilde çalışarak bunları detaylandırıyor ve hayata geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğunu ve bu açıdan İsrail'i günbegün takip edeceklerini ifade eden Blinken, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ateşkes tekliflerinin Hamas tarafından reddedildiğini ve Hamas'a da baskı yapılması gerektiğini belirtti. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Blinken: Savaşa Son Verilmesi Zamanı Geldi - Son Dakika

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