BM'de Filistin'e Yardım Çağrısı

Filistin BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansour, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Filistinlilerin hayatları kurtarılmaya değer değil mi? Yoksa İsrail'in üstünlüğü, İsrail'e Filistin halkının tamamı üzerinde yaşam ve ölüm hakkı verme noktasına kadar mı uzanıyor?" dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere toplandı. Oturumun ana konusu Gazze Şeridi'ndeki insani kriz oldu. Filistin BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansour, yaptığı konuşmada Gazze Şeridi'nde açlığın son bulması için harekete geçilmesi çağrısında bulunarak, "İsrail Gazze'yi yerle bir etti. Filistin topraklarının bu dar şeridindeki neredeyse her şeyi yok etti. Ancak 1 milyonu çocuk olmak üzere yaklaşık 2 milyon insan hala orada yaşıyor. Onlar kurtarılmalı" dedi.

"Açım. Ailem için yiyecek yok. Ölüyoruz. Bize yardım edin"

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının "önceden planlanmış ve tasarlanmış" olduğunu, İsrail'in cezalandırılmadığı için saldırılarına devam ettiğini ifade eden Mansour, "Şu anda her gün Gazze'den yürek burkan mesajlar alıyoruz. Mesajlarda sadece birkaç kelime var: 'Açım. Ailem için yiyecek yok. Ölüyoruz. Bize yardım edin.' Onlara ne söylemeliyiz? Güvenlik Konseyi onlara ne demeli? Tüm dünya bu açlık politikasına karşı olmasına rağmen durum daha da kötüye gidiyor mu? Kimse Gazze'deki insanların açlıktan ölmesini istemiyor, ama dünya açlık ve susuzluktan ölmenizi izliyor mu?" dedi.

Mansour, "Filistinlilerin hayatları kurtarılmaya değer değil mi, yoksa İsrail'in üstünlüğü, İsrail'e Filistin halkının tamamı üzerinde yaşam ve ölüm hakkı verme noktasına kadar mı uzanıyor?" ifadelerini kullandı. - NEW YORK