BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna tahılını görüşmek üzere İstanbul'u ziyaret edecek - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna tahılını görüşmek üzere İstanbul'u ziyaret edecek

21.07.2022 20:15
BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna tahılını görüşmek üzere İstanbul'u ziyaret edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için Türkiye-Rusya-Ukrayna-BM arasında yapılan görüşmelerle ilgili geç saatlerde İstanbul'u ziyaret edeceği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için Türkiye-Rusya-Ukrayna-BM arasında yapılan görüşmelerle ilgili geç saatlerde İstanbul'u ziyaret edeceği bildirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan görüşmelerde sona gelinmiş olabilir. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ukrayna tahılının Karadeniz'den ihracı için Türkiye-Rusya-Ukrayna-BM arasında yapılan görüşmelerle ilgili geç saatlerde İstanbul'u ziyaret edeceğini bildirdi. Türkiye'nin ev sahipliğinde devam eden görüşmelere değinen Haq, "Durum biraz değişken, bu yüzden anlaşmanın ne zaman imzalanacağını gerçekten söyleyemem. Henüz tam olarak orada değiliz" dedi.

BM ve Türkiye tahıl konusunda arabulucu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada, bir anlaşmaya varma konusunda umutlu olduğunu ve görüşmelerin iyi gittiğini ifade etti. BM ve Türkiye, Ukrayna tahılını Karadeniz üzerinden ihracatını yeniden başlatmak ve Rusya'dan tahıl ve gübre sevkiyatlarını kolaylaştırmak için arabuluculuk yapıyor.

Her ikisi de büyük küresel buğday tedarikçileri olan Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılı ile başlayan savaş küresel gıda fiyatlarını artırdı ve uluslararası bir gıda krizine neden oldu. Savaş, nedeniyle Ukrayna'nın Karadeniz üzerinden yaptığı tahıl ihracatı dururken, 20 milyon ton tahıl Odesa Limanı'ndaki silolarda mahsur kaldı. - NEW YORK

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Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, İstanbul, Türkiye, Ukrayna, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BM Genel Sekreteri Guterres, Ukrayna tahılını görüşmek üzere İstanbul'u ziyaret edecek - Son Dakika

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