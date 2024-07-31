BM Güvenlik Konseyi, İsmail Haniye'nin öldürülmesi üzerine acil toplandı - Son Dakika
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Politika

BM Güvenlik Konseyi, İsmail Haniye'nin öldürülmesi üzerine acil toplandı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, acil toplanma kararı aldı. Toplantı, İran tarafından talep edilmiş ve Rusya, Çin ve Cezayir tarafından desteklenmiştir. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü, saldırıların Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması çabalarını tehlikeye attığını belirtmiştir.

31.07.2024 20:47
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin öldürülmesinin ardından acil toplanma kararı aldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, acil toplanma kararı aldı. Konseyin dönem başkanlığını yürüten Rusya, toplantının İran tarafından talep edildiğini ve Rusya, Çin ve Cezayir tarafından desteklendiğini belirterek, toplantının bugün (TSİ) 23.00'te yapılacağını aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in Lübnan'ın başkenti Beyrut ve İran'ın başkenti Tahran'a düzenlenen saldırıların, tüm çabaların Gazze Şeridi'nde ateşkes ve İsrailli esirlerin serbest bırakılması yönünde olması gerektiği bir dönemde tehlikeli bir tırmanış olduğunu ifade ettiğini belirtti. - NEW YORK

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, İsmail Haniye, Cezayir, Gazze, Rusya, İran, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BM Güvenlik Konseyi, İsmail Haniye'nin öldürülmesi üzerine acil toplandı - Son Dakika

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