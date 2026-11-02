BM Kıbrıs Temsilcisi Holguin, Erhürman ile üçlü görüşme hazırlıklarını değerlendirdi - Son Dakika
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BM Kıbrıs Temsilcisi Holguin, Erhürman ile üçlü görüşme hazırlıklarını değerlendirdi

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BM Kıbrıs Temsilcisi Holguin, Erhürman ile üçlü görüşme hazırlıklarını değerlendirdi
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BM Kıbrıs Temsilcisi Holguin, Erhürman ile üçlü görüşme hazırlıklarını değerlendirdi
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BM Kıbrıs Temsilcisi Holguin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşerek gelecek hafta planlanan üçlü görüşmenin hazırlıklarını değerlendirdi. Görüşmenin ardından iyimserliğini yineleyen Holguin, “Umarım adada iyimser olan tek kişi ben değilimdir” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşmesinin ardından, "Umarım adada iyimser olan tek kişi ben değilimdir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen ikili görüşme saat 11.00'de başladı. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin, Cumhurbaşkanlığına gelişinde Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleştirilen ikili görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.

Görüşmenin tamamlanmasının ardından basın mensuplarına İngilizce açıklamalarda bulunan Holguin, gelecek hafta yapılması planlanan üçlü görüşmenin hazırlıklarının değerlendirildiğini söyledi. Holguin, "Erhürman ile gelecek hafta yapılacak üçlü görüşmeye hazırlık niteliğinde bir toplantı gerçekleştirdik. Birçok konuyu ele aldık" dedi.

"Umarım adada iyimser olan tek kişi ben değilimdir"

Güney Kıbrıs'ta yaptığı önceki açıklamasını hatırlatan Holguin, Kıbrıs meselesine ilişkin iyimserliğini yineledi. Holguin, "Geçen gün Güney Kıbrıs'ta da söylediğim gibi, iyimserim. Umarım adada iyimser olan tek kişi ben değilimdir" ifadelerini kullandı. Çalışmalarını sürdüreceğini belirten Holgun, Cumhurbaşkanı Erhürman ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Ancak çalışmaya devam ediyorum. Güzel bir toplantıydı. Çok teşekkür ederim" diyerek açıklamasını tamamladı.

Kaynak: İHA
PolitikaKıbrısDünyaSon Dakika

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