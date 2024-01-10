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BM Raportörü: İsrail, Hamas liderlerini vurarak uluslararası hukuku ihlal ediyor - Son Dakika
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BM Raportörü: İsrail, Hamas liderlerini vurarak uluslararası hukuku ihlal ediyor

BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Saul, İsrail'in Lübnan topraklarına düzenlediği saldırılar ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Saul, İsrail'in Hamas liderlerini vurarak çatışmayı Lübnan topraklarına taşıdığını ve bu durumun yıllardır devam ettiğini ifade etti.

BM Raportörü: İsrail, Hamas liderlerini vurarak uluslararası hukuku ihlal ediyor
10.01.2024 - 20:35,
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Saul, "Hamas liderlerini vurup çatışmayı Lübnan topraklarına taşıyarak İsrail, açıkça uluslararası hukuku ihlal ediyor" dedi.

BM İnsan Hakları ve Terörle Mücadele Özel Raportörü Ben Saul, İsrail'in Lübnan topraklarına düzenlediği saldırılar ile uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti. Saul, İsrail'e geçtiğimiz sen 7 Ekim'de ilk saldırının Lübnan topraklarından yapılmadığını belirterek, "Hamas liderlerini vurarak çatışmayı Lübnan topraklarına taşıyarak İsrail açıkça uluslararası hukuku ihlal ediyor. Bu yeni bir olgu değil, elbette İsrail on yıllardır düşman olarak gördüğü kişilere suikast düzenliyor" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 2 Ocak'ta düzenlenen hava saldırısında Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas üyesi hayatını kaybetmişti. - CENEVRE

Kaynak: İHA
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Birleşmiş Milletler, Lübnan, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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