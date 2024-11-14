BM Türkiye'yi Uyardı

Politika

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Komitesi'nin Türkiye ile ilgili gözlem raporunda ağır eleştirilerin yer aldığını söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, BM İnsan Hakları Komitesi'nin, Türkiye ile ilgili gözlem raporunun hazırladığını, raporda Türkiye'ye ağır eleştirilerin olduğunu kaydetti. DEM Parti'li Gergerlioğlu, raporda kadına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili tedbirlerin yetersizliğinden şikayet edildiğini dile getirdi.

Kadına yönelik şiddetin Türkiye'de her geçen gün arttığını belirten Gergerlioğlu, "Birleşmiş Milletler bu konuda Türkiye'yi uyarıyor. Raporda sivil toplum ve ifade özgürlükleriyle ilgili kısıtlamalardan bahsediliyor." ifadesini kullandı.

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk da düzenlediği basın toplantısında, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisinin yaptığı çalışmaya göre, 2023 Eylül-2024 Ağustos döneminde işçileştirilen 66 çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.

İzmir'deki Aliağa Limanı'nda 2013-2022 yılları arasında en az 97 işçinin yaşamını yitirdiğini, bazı işçi ölümlerinin resmi raporlara yansımadığını ifade eden Çubuk, işçilerin hiçbir iş güvenliğinin sağlanmadığı ortamlarda işlerini kaybetmemek için çalıştıklarını belirtti.