BM ve AB İsrail'in Gazze'deki okul saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika
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Politika

BM ve AB İsrail'in Gazze'deki okul saldırısına tepki gösterdi

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze şehrinde sivillerin sığındığı okulu hedef almasına tepki göstererek, 'Okullar, BM tesisleri ve sivil altyapı hedef olamaz' dedi. BM Raportörü Francesca Albanese ise, 'İsrail, Filistinlilere bir mahallede, hastanede, okulda, mülteci kampında, 'güvenli bölgede' soykırım uyguluyor. ABD ve Avrupa silahlarıyla' dedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, 'Bu katliamların hiçbir gerekçesi yok' ifadesini kullandı.

10.08.2024 15:49
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BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze şehrinde sivillerin sığındığı okulu hedef almasına tepki göstererek, "Okullar, BM tesisleri ve sivil altyapı hedef olamaz" dedi. BM Raportörü Francesca Albanese ise, "İsrail, Filistinlilere bir mahallede, hastanede, okulda, mülteci kampında, 'güvenli bölgede' soykırım uyguluyor. ABD ve Avrupa silahlarıyla" dedi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de, "Bu katliamların hiçbir gerekçesi yok" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı El-Tabin Okulu'na gerçekleştirdiği ve 100'den fazla sivilin can kaybıyla sonuçlanan saldırıya tepki gösterdi. Lazzarini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de korkunç bir gün daha. Aralarında kadınlar, çocuklar ve yaşlıların da bulunduğu onlarca Filistinlinin ölümüyle bir başka okul daha vuruldu. Okullar, BM tesisleri ve sivil altyapı hedef olamaz. Çatışmanın tarafları okulları ve diğer sivil tesisleri askeri veya savaş amaçlı kullanmamalıdır. Çatışmanın tarafları sivilleri ve sivil altyapıyı her zaman korumalıdır. Bizim gözetimimiz altında yaşanan bu dehşetlerin artık sona ermesinin zamanı geldi. Dayanılmaz olanın yeni bir norm haline gelmesine izin veremeyiz. Ne kadar tekrarlanırsa kolektif insanlığımızı o kadar kaybederiz" ifadelerini kullandı.

BM raportörü İsrail'i soykırımla suçladı

Birleşmiş Milletler İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese ise açıklamasında, "İsrail, Filistinlilere bir mahallede, bir hastanede, bir okulda, bir mülteci kampında, bir 'güvenli bölgede' soykırım uyguluyor. ABD ve Avrupa silahlarıyla. Tüm 'medeni ulusların' kayıtsızlığı sırasında. Filistinliler, onları koruma konusundaki kolektif yetersizliğimiz için nedeniyle bizi affetsin" ifadelerine yer verdi.

"Bu katliamların hiçbir gerekçesi yok"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de yaptığı paylaşımda İsrail'e tepki gösterdi. Borrell, "Gazze'deki bir okulun İsrail saldırısıyla vurulduğu ve onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği görüntüler karşısında dehşete düştük. Son haftalarda en az 10 okul hedef alındı. Bu katliamların hiçbir gerekçesi yok. Toplam ölü sayısı bizi dehşete düşürdü. Savaşın başlangıcından bu yana 40 binden fazla Filistinli öldürüldü. İsrail Maliye Bakanı Smotrich'in İsrail halkının çıkarlarına aykırı olarak (ateşkes) anlaşmaya karşı çıkmasını üzüntüyle karşılıyor ve kınıyoruz. Sivillerin öldürülmesini durdurmanın ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamanın tek yolu ateşkestir" ifadelerini kullandı. - GAZZE

Kaynak: İHA

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