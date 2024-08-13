BM ve AB, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınadı - Son Dakika
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Politika

BM ve AB, Mescid-i Aksa'ya düzenlenen baskını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile 2 bin 250 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

13.08.2024 22:28
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Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile 2 bin 250 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile 2 bin 250 fanatik Yahudi'nin, polis koruması altında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından kınandı.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq söz konusu baskını kınayarak, "Kutsal mekanlardaki statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü çabaya karşıyız. Kudüs'teki diğer kutsal mekanlar gibi Mescid-i Aksa da kendi haline bırakılmalı ve bu mekanlar mevcut dini otoriteler tarafından kontrol edilmelidir. Bu tür davranışlar zararlıdır ve provokatiftir" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Mescid-i Aksa'da statükonun ihlal edilmesini savunan Ben-Gvir'i şiddetle kınadığını belirterek, Avrupa Konseyi'nin geçtiğimiz haziran ayında yaptığı statükonun korunması çağrısını yineledi. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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