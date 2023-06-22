Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ikinci kez ihraç istemiyle karşı karşıya - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ikinci kez ihraç istemiyle karşı karşıya

22.06.2023 21:01

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Özcan, Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek değişim ve adalet için 3 Temmuz'da Bolu Meydanı'ndan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini söyledi. Özcan, geçtiğimiz yıl da disipline sevk edilmiş ve 1 yıl geçici çıkarma cezası almıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin MYK toplantısında hakkında kesin ihraç istemiyle disipline sevk istemi çıkan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a diktatör diyor ama kendisi de koltuğu bırakmıyor. Değişim ve adalet için 3 Temmuz'da Bolu Meydanı'ndan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğim" dedi.

2'NCİ KEZ İHRACI İSTENİYOR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Belediye Meclisi'nin bir kadın üyesiyle yaşadığı diyalog sonrasında parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları nedeniyle geçtiğimiz yıl disipline sevk edilmişti. CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 1 yıl geçici çıkarma cezası vermişti. 9 gün önce CHP'ye geri dönen Tanju Özcan, bugün yapılan MYK toplantısında 2'nci kez kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

"ERDOĞAN'A DİKTATÖR DİYOR KENDİSİ BIRAKMIYOR"

Kararla ilgili konuşan Tanju Özcan, "Beklemediğim bir şey değil. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a diktatör diyor ama kendisi de koltuğu bırakmıyor. Değişim ve adalet için 3 Temmuz'da Bolu Meydanı'ndan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğim" dedi.

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Tanju Özcan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ikinci kez ihraç istemiyle karşı karşıya - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ikinci kez ihraç istemiyle karşı karşıya - Son Dakika
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