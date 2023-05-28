Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı: İmamoğlu CHP'nin başına geçmelidir - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı: İmamoğlu CHP'nin başına geçmelidir

28.05.2023 23:37

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, seçim sonuçlarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı. Özcan, "Tarihi çağrımdır; Sayın İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na emekleri için teşekkür edip istifa çağrısı yaptı.

"İMAMOĞLU DERHAL CHP'NİN BAŞINA GEÇMELİDİR"

Seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özcan, "Kendisini yanıltan, özellikle ilk turda yanlış yönlendiren, o gitsin de biz gelelim diyen 3-5 zavallı, kendi menfaatlerini, ülke menfaatlerinin önüne koyan, yakın çevresindeki yalaka takım kaybetmiş ve ettirmiştir. Tarihi çağrımdır; Sayın İmamoğlu derhal CHP'nin başına geçmelidir. Nokta." ifadelerini kullandı.

"GURURUNUZLA İSTİFA EDİNİZ"

Özcan, Kılıçdaroğlu'nun partisinin genel merkezinde seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarının ardından da şu paylaşımda bulundu:

"Ben mi yanlış anladım? Sayın Kılıçdaroğlu devam mı dedi? İstediğin gibi muhalefeti organize ettin, kendini aday ilan ettirdin! İstemeyenler de bağrına taş basıp destekledi! Ama yeter. Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin, 13 yıldır umut verdiniz. Bizi bu adama mahkum ettiniz. Lütfen şu koltuk sevdalısı, gücünü sizden alan zavallılara kalkan olmayın, onurunuzla, gururunuzla istifa ediniz! Kazananlara bırakın."

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaptı: İmamoğlu CHP'nin başına geçmelidir - Son Dakika


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