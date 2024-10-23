Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak - Son Dakika
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Politika

Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bebek katili Öcalan için yaptığı çağrı Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bahçeli'ye yönelik tepkiler sonrası İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, AK Parti, CHP ve MHP'den istifa edecek 32 milletvekilinin İYİ Parti'ye katılacağını iddia etti. Kılınç, istifayı düşünen bu isimlerin 25 Ekim'de partinin kuruluş yıldönümünde partiye katılmasının beklendiğini söyledi.

23.10.2024 14:24
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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında bebek katili Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISI ANKARA'YI KARIŞTIRDI

Bahçeli kürsüden yaptığı konuşmada " Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA VAR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik çağrısı Ankara'da da infiale neden oldu. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, AK Parti, CHP ve MHP içinden kendini "Ulusalcı ve Milliyetçi" olarak tanımlayan 32 milletvekilinin "Yeni Anayasa ve Öcalan" tartışmalarından rahatsız oldukları gerekçesiyle İYİ Parti'ye katılmak istediklerini öne sürdü.

"AK PARTİ, CHP VE MHP'DEN 32 VEKİL PARTİMİZE GEÇMEK İSTİYOR"

Yeniçağ gazetesine konuşan Kılınç "Meclis'te önemli bir sayıda milletvekili, yeni bir Çözüm Süreci'ne hazırlık yapılmasından oldukça rahatsız. Bahçeli'nin ilk Öcalan çağrısı, AK Partili yöneticilerin açıklamaları ve Özgür Özel'in bu süreçteki tavrı nedeniyle AK Parti, CHP ve MHP'den toplam 32 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmek istediği bilgisine ulaştık" ifadelerini kullandı.

GÖZLER 25 EKİM'E ÇEVRİLDİ

Kılınç, istifayı düşünen bu isimlerin 25 Ekim'de partinin kuruluş yıldönümünde partiye katılmasının da beklenmediğine dikkat çekti.

Bomba iddia: Bahçeli\'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti\'ye katılacak

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Son Dakika Politika Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • ferhat eser:
    çözüm sürecini destekliyorum milletimin ve devletimin yanındayım 25 128 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Böyle milliyetçiliğe böyle vatanseverliğe ve bunu sözde temsil eden MHP ye yazıklar olsun 128 23 Yanıtla
  • Samet Hanlı:
    İyi parti memleket partisi ve zafer partisi birleşsin 100de 60 oy alır gerçek Türk milliyetçilerinden ! 111 40 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sıkıntı yok demden 50 vekil mhp ye geçer 96 26 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    hala MHP diye sanal partinin peşinden gidenlere şaşıyorum aklım almıyor bu insanları. yav bu partinin bsşındski sözde adam hiç bir zaman iktidat olmak istemedi ona verilen görevleri yspıyor yıllardır. anlayın artık daaa 77 12 Yanıtla
  • orko Şato:
    sikinti yok ,demden ,transfer olur, sonucta ayni kani tasiyorlar,... neymis mhpkk bir kriptolu demmiş 59 19 Yanıtla
  • Murat Çil:
    hani iyi parti'den 15 millet vekili MHP'ye geçiyordu MHP' bizim için bitmiştir nokta sinan ateşi iş kardeşimizin de kemiklerini sızlattınız. 54 11 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    Bu adam temennilerini söylemiş tamam istifa etsinlerde bitik iyi partiye niye gitsinler ki yrp var CHP var gelecek var Ali Babacan var saadet var 7 30 Yanıtla
  • Can Dezen:
    İyi parti çoktaan bitmiş bence onlarda siyaset yapiyorlar 10 16 Yanıtla
  • Emir Kozcu:
    32 milletvekili hain ilan edilecek desene:)) 17 5 Yanıtla
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