MHP lideri Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında bebek katili Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı Türk siyasetinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
Bahçeli kürsüden yaptığı konuşmada " Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın" ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan'a yönelik çağrısı Ankara'da da infiale neden oldu. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Sedat Kılınç, AK Parti, CHP ve MHP içinden kendini "Ulusalcı ve Milliyetçi" olarak tanımlayan 32 milletvekilinin "Yeni Anayasa ve Öcalan" tartışmalarından rahatsız oldukları gerekçesiyle İYİ Parti'ye katılmak istediklerini öne sürdü.
Yeniçağ gazetesine konuşan Kılınç "Meclis'te önemli bir sayıda milletvekili, yeni bir Çözüm Süreci'ne hazırlık yapılmasından oldukça rahatsız. Bahçeli'nin ilk Öcalan çağrısı, AK Partili yöneticilerin açıklamaları ve Özgür Özel'in bu süreçteki tavrı nedeniyle AK Parti, CHP ve MHP'den toplam 32 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmek istediği bilgisine ulaştık" ifadelerini kullandı.
Kılınç, istifayı düşünen bu isimlerin 25 Ekim'de partinin kuruluş yıldönümünde partiye katılmasının da beklenmediğine dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak - Son Dakika
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