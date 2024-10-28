Borrell'den Lübnan'da Ateşkes Çağrısı

Politika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell İspanya'da katıldığı bir forumda yaptığı açıklamada, " Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) izlediği mavi hat (sınır) boyunca derhal ateşkes sağlanmasını içeren BMGK kararlarına saygı gösterilmelidir" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen bir forumda konuşma yaptı. Lübnan'da ateşkes çağrılarını yineleyen Borrell, "Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) izlediği mavi hat (sınır) boyunca derhal ateşkes sağlanmasını içeren BMGK kararlarına saygı gösterilmesi" çağrısında bulundu.

UNIFIL askerlerine yönelik İsrail'in gerçekleştirdiği eylemleri "kabul edilemez" olarak nitelendiren Borrell, saldırıları kınadı. - BARSELONA