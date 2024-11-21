Borrell'den UCM Kararına Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Borrell'den UCM Kararına Destek

Borrell\'den UCM Kararına Destek

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, UCM'nin Netanyahu'ya tutuklama emrini destekledi.

21.11.2024 18:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarması hakkında, "Siyasi değil ve uygulanması gerekiyor" dedi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, destek verdi. Borrell, UCM kararının siyasi olmadığını, bir mahkeme tarafından verildiğini ve bu nedenle saygı duyulması ve uygulanması gerektiğini söyleyerek, " Gazze'deki trajedi sona ermelidir" dedi.

UCM'nin I Nolu Ön Yargılama Dairesi, Roma Statüsü'nün 18. ve 19. maddeleri uyarınca savaş suçları ve insanlığa karşı işlenen suçlar nedeniyle Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Borrell'den UCM Kararına Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:48 Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu’dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız Hakkında yakalama kararı çıkarılan Netanyahu'dan ilk açıklama: Tüm hedeflerimize ulaşana kadar geri adım atmayacağız
18:37 Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi Yenidoğan davasında 4. gün sona erdi!
18:07 TSK’dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir. TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir.
17:31 Ronaldo’nun ’’İnterneti sallayacak’’ dediği gizemli konuğu belli oldu Ronaldo'nun ''İnterneti sallayacak'' dediği gizemli konuğu belli oldu
17:20 Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş Narin cinayetinde yeni gelişme: Sol avucunda saç teli ve kıl örneği bulunmuş
07:42 Merkez Bankası’nın faiz kararı bugün açıklanacak Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün açıklanacak
07:33 Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada Genel Sağlık Sigortası borcunda erteleme masada
07:14 Lodos fırtınası zor anlar yaşattı Lodos fırtınası zor anlar yaşattı
06:50 MHP’den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi MHP'den ÖTV muafiyeti için kanun teklifi
02:02 Meclis’te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder’in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu Meclis'te ilginç anlar: Sırrı Süreyya Önder'in yanıtını duyan Soylu kahkahalara boğuldu
01:22 Konya’da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü Konya'da daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
23:58 Dışişleri Bakanlığı’ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan Yemen açıklarında Türk kuru yük gemisine saldırıya ilişkin açıklama
23:36 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi 3 polisi silahla yaralayan saldırganın yakalanma anları ortaya çıktı: Vatandaş linç etmek istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 19:31:46. #1.13#
SON DAKİKA: Borrell'den UCM Kararına Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.