Borrell: UCM Kararlarına Saygı Gerek - Son Dakika
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Politika

Borrell: UCM Kararlarına Saygı Gerek

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, UCM'nin Netanyahu'ya ait tutuklama kararına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

26.11.2024 12:40
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, UCM'nin Netanyahu ve Gallant için çıkardığı tutuklama kararına değinerek, "AB ülkeleri beğenseler de beğenmeseler de karara saygı göstermek zorundalar. Mahkeme Putin'e karşı çıktığında alkışlayıp, Netanyahu'ya karşı çıktığında sessiz kalamazsınız" dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İtalya'da gerçekleştirilen G7 Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında basın toplantısı düzenledi. Borrell, basın mensuplarına yaptığı açıklamasında İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkese ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararlarına değindi. İsrail'in ateşkesi reddetmek için bir gerekçesi olmadığına ve teklif edilen öneride İsrail için bütün güvenlik garantileri bulunduğuna dikkat çeken Borrell, " Lübnan'da dökülen kanı durdurmak için teklifi onaylaması için bugün İsrail'e baskı yapalım. Barışı düşünmeye başlayalım" dedi. Lübnan'da yaşananları dile getiren Borrell, "Beyrut her gece şiddeti bombardımana maruz kalıyor" ifadesini kullandı.

"AB, UCM kararlarına saygı göstermek zorundalar"

UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama kararına da değinen AB Yüksek Temsilcisi Borrell, "AB ülkeleri beğenseler de beğenmeseler de karara saygı göstermek zorundalar. Bu, seçip seçebileceğiniz bir şey değil. Mahkeme Putin'e karşı çıktığında alkışlayıp, Netanyahu'ya karşı çıktığında sessiz kalamazsınız. Avrupa Birliği üyelerinden uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini istiyorum. Avrupalılar UCM'yi desteklemezlerse, adalet için hiçbir umut kalmayacak" ifadelerini kullandı. - FİUGGİ

Kaynak: İHA

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