Brezilya Devlet Başkanı İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarına tepki gösterdi

Politika

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır" dedi.

Afrika Birliği zirvesine katılmak üzere Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da bulunan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Lula, "Gazze Şeridi'nde yaşananlar bir savaş değil, soykırımdır. Bu askerlerin askerlere karşı savaşı değil. Bu, son derece hazırlıklı bir ordu ile kadınlar ve çocuklar arasındaki bir savaş" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının Holokost ile aynı olduğunu belirten Lula, "Gazze Şeridi'nde Filistin halkının başına gelenler tarihin başka hiçbir döneminde yaşanmadı. Aslında oldu, Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde" dedi.

İsrail'den Lula'ya tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Lula'nın açıklamasının ardından Brezilya'nın İsrail büyükelçisinin yarın Dışişleri Bakanlığına çağrılması yönünde talimat verdiğini açıkladı. Katz, "Brezilya Devlet Başkanı'nın sözleri utanç verici ve ciddi. Hiç kimse İsrail'in kendini savunma hakkına zarar veremez. Ofisimdeki çalışanlara Brezilya Büyükelçisini yarın bir kınama görüşmesi için çağırmalarını emrettim" dedi. - ADDİS ABABA