Avrupa Birliği (AB) liderleri, bir sonraki mali bütçe ve Ukrayna konusunda zorlu görüşmeler için Brüksel'de toplanıyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz yaptığı açıklamada, AB'nin 2028-2034 bütçesinin yüksek olduğuna ilişkin itirazını sürdürerek, "Şu ana kadar masaya konulan teklifler bizim görüşümüze göre bir anlaşmaya varılması için bir temel oluşturmamaktadır, teklif hala çok yüksek. Bunun tamamının üye devletler tarafından karşılanabilmesi gerekir. AB bir şeye finansman sağlıyorsa bunu AB olarak yapar. Birliğe 27 ülke dahildir, 23 ya da 24 değil" dedi.

AB üyesi ülkelerin hükümet ve devlet başkanları, birliğin 2028-2034 bütçesini ele almak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geliyor. AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın başkanlık ettiği zirvenin en önemli başlığı, Almanya'nın uzun süredir itiraz ettiği, önce 1 trilyon 985 milyar euro olarak öngörülen, daha sonra da Costa'nın 21 Kasım'da sunduğu teklifle 204 milyar euro azaltılarak yaklaşık 1 trilyon 781 milyar euroya düşürülen birliğin 2028-2034 dönemini kapsayan bütçe taslağı olacak. Görüşmeler sırasında Ukrayna'nın 2027 ve sonrası için finansman ihtiyaçları da ele alınacak. Şu anda AB'nin 2026 ve 2027 için Ukrayna'ya sağladığı 90 milyar euroluk destek kredisine ek olarak 2027 yılı için 45 milyar euroluk kredide ele alınacak.

"Mevcut teklifler, anlaşma için zemin oluşturmuyor"

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yüksek bütçeye olan itirazını yineledi. Başbakan Merz, "Bugün 2028-2034 yılları arasında Avrupa Birliği'nin orta vadeli mali çerçevesi ile ilgili müzakerelere başlıyoruz. Aslında bu, Avrupa Birliği'nin geleceği ve önümüzdeki yıllarda Avrupa politikasının geleceği hakkında bir müzakere. Bu nedenle bu müzakereler son derece önemlidir. Şu ana kadar masaya konulan teklifler (AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın önerisi) bizim görüşümüze göre bir anlaşmaya varılması için bir temel oluşturmamaktadır, teklif hala çok yüksektir ve bunun tamamının üye devletler tarafından karşılanabilmesi gerekir. Avrupa'nın sağlam bütçeye ihtiyacı vardır. Avrupa Birliği'nde yeni borçlanmaya girmemeliyiz. Çünkü aynı zamanda güvenilir bir şekilde yerine getirmemiz gereken bir dizi görev var ve bu görevlere öncelik verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna şartını yineledi

Merz, AB bütçesine destek için tüm birlik ülkelerinin Ukrayna'ya destek vermesi şartını bir kez daha dile getirdi. Merz, Avrupa'nın önceliğinin ekonomi, iç pazarın potansiyelinin artırılması ve daha iyi bir savunma kapasitesi olduğunu belirterek, "Bu, tüm Avrupa için geçerli olduğu gibi Ukrayna için de geçerlidir. Önümüzdeki yıllarda Ukrayna'ya yeterli desteğin sağlanmasını da temin etmeliyiz. Bu hem askeri hem de insani yardım açısından geçerlidir. İnsani yardım konusu da küçümsenmemelidir. Bu önemlidir. Bu ülkeye çok zorlu bir kış boyunca yardım etmeliyiz, ancak aynı zamanda bu ülkenin yeniden inşasına da yardım etmeliyiz ve tüm bunlar, Avrupa Birliği içinde birlikte yerine getirmemiz gereken bir görevdir" şeklinde konuştu.

"Avrupa hareket kabiliyetini korumalı"

Merz, "Aslında bu müzakerelerin henüz en başındayız ve bu bakımdan bugün öncelikle görüşlerimizi paylaşacağız. Bazı alanlarda çok farklı görüşler olduğunu da göreceğiz. Herkesin Avrupa Birliği'nin siyasi olarak hareket kabiliyetini koruması konusunda büyük bir ilgisi olmalı, zira egemen bir Avrupa'ya da ihtiyaç duyduğumuz küresel bir ortamda yol alıyoruz. Benim görüşüme göre en önemli başlık şudur: Avrupa hareket kabiliyetini korumalı ve bu şekilde egemen hale gelmelidir, orta vadeli mali çerçeve de buna uygun olmalı ve bu amaca hizmet etmelidir. Ukrayna'ya verilen destek ile Avrupa bütçesi arasında bir bağlantı vardır" ifadelerini kullandı.

"AB'de 23 veya 24 ülke yok, 27 ülke var"

Merz, görüşmelere yapıcı bir şekilde girilmesini istediğini, uzlaşma konusunda bir istek gördüğünü de ifade etti. AB bütçesine ilişkin nihai kararın gelecek ay verilebileceğini ifade eden Merz, "Umarım bir uzlaşmaya varabiliriz. Avrupa Birliği bir şeye finansman sağlıyorsa bunu Avrupa Birliği olarak yapar ve Avrupa Birliği'ne 27 ülke dahildir, 23 ya da 24 değil. Dolayısıyla burada gerçekten de temel bir sorgulama ile karşı karşıyayız. Yaptığımız şey, savaşı uzatmak için değil. Bunu, savaşı mümkün olduğunca çabuk sona erdirmek için yapıyoruz ve aynı zamanda çok zor bir durumda olan bu ülkeye ve bu ülkedeki insanlara yardım etmek için de yapıyoruz. Bence bu savaş sona ermezse Avrupa'da hiç kimsenin Ukrayna'dan yeni mülteci akınları gelmesinden çıkarını sağlayacağını sanmıyorum. Yani, bu savaşı sona erdirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve Ukrayna'daki insanlara yardım etmek için pek çok şey yapıyoruz" diye konuştu.

"Amacım liderleri bir anlaşmaya yaklaştırmak"

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da gazetecilere yaptığı açıklamada, bütçenin gündemdeki "en önemli" madde olduğunu belirterek, bu zirvede bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmayabileceğini kabul etti. "Amacım liderleri bir anlaşmaya yaklaştırmak" diyen Costa, bu yılın sonuna kadar bir uzlaşmaya varılabileceğini umduğunu belirtti.

4 ülke Ukrayna konusunda farklı görüşe sahip

Bulgaristan, Çekya, Macaristan ve Slovakya ise Ukrayna için AB'nin ek finansman turuna katkıda bulunmak istemiyor ve fonlarını kendi halkları için kullanmak istiyor. Çekya Başbakanı Andrej Babis zirve öncesinde yaptığı açıklamada, "Avusturya'ya giden bir otoyolumuz yok ve hastanelerimizi inşa etmemiz gerekiyor. Ukrayna'nın finansmanı ayrı olarak müzakere edilmeli ve en önemlisi vatandaşlarımızın hayatıdır" dedi. Yıl sonuna kadar bir anlaşma bekleyip beklemediği sorulan Babis, pozisyonların çok farklı olduğunu belirterek, "Göreceğiz" ifadesini kullandı.

Bulgaristan, Ukrayna'ya askeri olmayan yardımı desteklemeye hazır

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev de ülkesinin Ukrayna'ya önerilen 45 milyar euroluk AB kredisini destekleyeceğini ancak yalnızca askeri olmayan yardımlar için ayrılan fonları destekleyeceğini söyledi. Radev, "Bulgaristan, Ukrayna'ya askeri olmayan destek için verilecek 20 milyar avroluk krediye katılacak. Ukrayna'da yaşayan çok büyük bir Bulgar diasporası var, dileğimiz desteğimizi bu bölgeye yoğunlaştırmak. Katkıda bulunacağız ancak Bulgaristan'dan silah için para gelmeyecek" dedi.