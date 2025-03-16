Brüksel'de Suriye Konferansı

Suriye konulu Brüksel Konferansı'nın dokuzuncusu "Suriye'de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" temasıyla 17 Mart tarihinde Brüksel'de düzenlenecek.

Avrupa Birliği'nin her sene düzenlediği Suriye konulu Brüksel Konferansı'nın dokuzuncusu "Suriye'de geçiş sürecinin başarıya ulaşmasını sağlamaya yönelik ihtiyaçların karşılanması" temasıyla 17 Mart tarihinde Brüksel'de düzenlenecek. Konferansa Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın katılması öngörülüyor.

Suriye ile bölgeden ve Avrupa'dan paydaş ülkelerin ve ilgili uluslararası kuruluş temsilcilerinin bir araya geleceği konferans çerçevesinde Suriye'nin liderliğinde ve kontrolünde kapsamlı ve barışçı bir geçiş sürecinin sağlanmasına yönelik uluslararası desteğin harekete geçirilmesi ve Suriye'ye yönelik insani yardım ve erken toparlanma için mali destek taahhütlerinin elde edilmesi, ayrıca Suriyelilere ev sahipliği yapan komşu ülkeler için de benzer taahhütlerde bulunulmasının sağlanması hedefleniyor. Öte yandan Suriye'nin ekonomik kalkınmasını sağlama amacına yönelik olarak uluslararası ortaklar ve Birleşmiş Milletler kurumları arasında eş güdümün güçlendirilmesi bekleniyor.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın Konferans'ta yapacağı hitapta ise kapsamlı bir geçiş sürecinin sağlanmasına yönelik Suriye yönetiminin attığı adımların uluslararası toplum tarafından desteklenmesinin önem taşıdığını belirtmesi ve Suriye'nin ekonomik güvenliğinin ülkenin istikrarı ve güvenliği açısından öneminin altını çizmesi bekleniyor.

Ayrıca Yılmaz'ın geri dönüşlerin de teşvik edilmesini teminen kapsamlı yeniden inşa çabalarıyla ülkede ekonomik imkan ve istihdamın hazırlanması gerektiğini, bu çabaların birbiriyle eş güdüm içinde yürütülmesinin verimliliğin ve etkinliğin sağlanması açısından önemli olduğunu vurgulaması ve yaptırımların şartsız ve süresiz olarak kaldırılması gerektiğini belirtmesi ayrıca Suriye'de sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin sağlanmasının nihai tahlilde ülkenin terör unsurlarından tamamen arındırılmasına bağlı olduğunu vurgulaması öngörülmektedir. - ANKARA