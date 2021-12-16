Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu - Son Dakika

Türk defineci 'Olamaz böyle bir şey' diye sevinç çığlığı attı! İşte define bulma anı

Faiz indirimine karşı çıktığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden Lütfi Elvan'la ilgili kulisler çalkalanıyor. Elvan'ın bir süredir DEVA Partisi ya da Gelecek Partisi'ne geçebileceği konuşuluyordu. Elvan'a ilk resmi teklifin Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nden geldiği iddia idildi.

YENİ EKİBE DAHİL ETMEK İSTİYOR

Cumhuriyet'in haberine göre; edinilen bilgiye göre, Elvan'a DEVA Partisi'nden teklif geldi. Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ın ülke ekonomisindeki son durum üzerine partisinde ekonomiyle ilgili yeni bir ekip kurduğu ve Elvan'ı da bu ekibe dahil etmek istediği belirtildi.

DAVUTOĞLU DA ÇOK İSTEKLİ

Elvan'a Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi'nden de teklif gittiği belirtiliyor. Bu süreçte Elvan, her iki partiden gelen teklife de "evet" demedi. Elvan'ın da yakın çevresine "Yaşanan süreçle ilgili partisi AK Parti'yle ve Erdoğan'la kırgınlık yaşamadığını, bir süre dinlenmek istediğini" söylediği belirtiliyor.

ERDOĞAN, LÜTFİ ELVAN'A YENİ GÖREV VERECEK

Bakanlıktan ayrılmasının ardından "Gerek hükümet ile ilgili gerekse AK Parti ile ilgili eleştirel açıklamalarda bulunmadığı, aksine sessizliğini koruduğu" gerekçesiyle Erdoğan'ın "Elvan'a sahip çıktığı, Cumhurbaşkanlığı'nda ya da partide yeni bir görev vereceği" konuşuluyor.