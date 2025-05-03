Buca'da Gazze İsim Önergesi Reddedildi

AK Parti Buca İlçe Başkanı Cihangir Sağır, Buca Belediyesi olağan meclis toplantısında tarihi demir yolunun isminin "Gazze Yürüyüş Yolu" olması için verdikleri önergenin reddedilmesine tepki gösterdi.

Sağır, yaptığı yazılı açıklamada, dün gerçekleşen oturumda, Filistin ve Gazze'de yaşanan insanlık dramının herkesin malumu olduğunu, bunun bir vicdan meselesi ve insanlık onuru olduğunu belirtti.

Dünyanın dört bir tarafında Filistin için programlar yapıldığını aktaran Sağır, AK Parti ve MHP meclis üyeleri olarak TCDD'ye ait olan tren yolu için isim olarak "Gazze Yürüyüş Yolu" önergesinde bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bunu meclis gündemine taşıyarak oy birliği ile değerlendirileceğini düşündük. 'Kim bundan neden rahatsız olsun' diye düşünürken Buca Belediye Başkanı ve CHP'li meclis üyelerinden şaşkına döndüğümüz cevap aldık. Kendileri de Filistin konusunda hassas olduklarını söylerken önergenin gündeme gelmesine dahi tahammül edemediler. İnanın bu durum vahim bir tablodur. Ayrıca bu önergeye cevaben 'Böyle bir yere isim verilecekse bu Atatürk olmalıdır' diyerek yine Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü maalesef kirli siyasetlerine malzeme yaparak sürecin önünü tıkamak istediler."

Cihangir Sağır, Gazi Mustafa Kemal Atatür'ün bu ülkenin ortak değeri olduğunu ve şahıslara ya da herhangi bir siyasi partiye ait olmadığını belirterek, "Bu şehrin tam ortasında en büyük Atatürk maskı unutmasınlar ki bizim dönemimizde yapıldı. 'Gazze' denince akıl almaz bu tutumları adeta malumun ilanıdır. Yazıklar olsun." değerlendirmesinde bulundu.