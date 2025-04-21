Bukele'den Venezuela ile Tutuklu Takası Teklifi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bukele'den Venezuela ile Tutuklu Takası Teklifi

El Salvador Başkanı Bukele, ABD'nin sınır dışı ettiği Venezuelalılar ile siyasi tutukluların takasını önerdi.

21.04.2025 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, ABD tarafından El Salvador'a sınır dışı edilen 252 Venezuela vatandaşı ile Venezuela'da bulunan aynı sayıdaki siyasi tutuklularla takas edilmesini teklif etti.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, Venezuela'ya tutuklu takası teklifinde bulundu. Bukele, ABD tarafından El Salvador'a sınır dışı edilen 252 Venezuela vatandaşı ile Venezuela'da bulunan aynı sayıdaki "siyasi tutukluların" takas edilmesini teklif etti. Sosyal medya hesabından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya seslenen Bukele, "Sayın Nicolas Maduro, birçok kez Venezuelalıları geri ve özgür istediğinizi söylediniz. Siyasi tutukluları olan sizlerin aksine, bizim siyasi tutuklularımız yok. Gözaltında tuttuğumuz tüm Venezuelalılar, ABD'deki Tren de Aragua gibi çetelere karşı yürütülen bir operasyonun parçası olarak gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.

"Hapse atılmalarının tek nedeni size ve seçim hilelerinize karşı çıkmaları"

Çoğunun cinayet işlediğini, bazılarının tecavüz ettiğini ve bazılarının da sınır dışı edilmeden defalarca tutuklandığını ancak El Salvadorlu tutukluların aksine Venezuelalı siyasi tutukluların hiçbir suç işlemediğini vurgulayan Bukele, "Hapse atılmalarının tek nedeni size ve seçim hilelerinize karşı çıkmalarıdır. Bununla birlikte, elinizde tuttuğunuz binlerce siyasi mahkumdan aynı sayıda (252) kişinin serbest bırakılması ve teslim edilmesi karşılığında, sınır dışı edilen 252 Venezuelalının tamamının ülkelerine geri gönderilmesini öngören insani bir anlaşma önermek istiyorum" dedi.

Takas için açıklanan isimler

Takas için adı geçen isimleri de sayan Bukele, "Bunlar arasında Edmundo Gonzlez'in damadı Rafael Tudares; gazeteci Roland Carreo; avukat ve aktivist Roco San Miguel; her gün tehdit edilen ve elektrik ve su gibi temel hizmetlere erişimi sabote edilen Mara Corina Machado'nun annesi Corina Parisca de Machado; Arjantin Büyükelçiliğine sığınan dört siyasi lider ve diğer Venezuelalı siyasi tutuklular yer alıyor. Ayrıca Amerikan, Alman, Dominik, Arjantin, Bolivya, İsrail, Şili, Kolombiya, Ekvator, İspanyol, Fransız, Guyanalı, Hollandalı, İranlı, İtalyan, Lübnanlı, Meksikalı, Perulu, Porto Rikolu, Ukraynalı, Uruguaylı, Portekizli ve Çek olmak üzere 50'ye yakın diğer uyruktan tutuklu vatandaş da bu kapsamda yer alıyor" dedi.

Venezuela Başsavcısından yanıt

Venezuela tarafından açıklama yapan isim ise Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab oldu. Saab, Bukele'yi eleştirdiği yanıtında sınır dışı edilenlerin hangi suçlarla itham edildiklerini, hakim karşısına çıkıp çıkmadıklarını ya da avukata erişimlerinin olup olmadığını öğrenmek istediğini dile getirdi.

ABD'den Bukele'ye destek

Venezuela Başsavcısı tarafından eleştirilen Bukele'ye övgü ABD'nin rehinelerden sorumlu özel temsilcisi Adam Boehler'den geldi. Boehler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Bukele'den Maduro'ya tarihi ve önemli bir mesaj. Suçluları, dünyanın farklı yerlerinde aralarında ABD'lilerin de bulunduğu hukuksuz bir şekilde hapsedilenlerin serbest bırakılması karşılığında Venezuela'ya göndereceğiz. Bukele'ye Başkan Trump ile olan ortaklığınız ve liderliğiniz için teşekkür ederiz" açıklamasını yaptı. - SAN SALVADOR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Nayib Bukele, El Salvador, Diplomasi, Venezuela, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Bukele'den Venezuela ile Tutuklu Takası Teklifi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
Elazığ’da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı Elazığ'da bir vatandaşın aldığı ekmekten ip çıktı
Üniversiteli Havva’dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi Üniversiteli Havva'dan Gazze için tek kişilik protesto eylemi
Fenerbahçe’nin ilk 11’ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti Fenerbahçe'nin ilk 11'ini 4 yaşındaki minik taraftar anons etti
İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti İngiliz savaş uçakları Rus jetlerine müdahale etti!
Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon oldu Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı

15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
14:46 Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı Euro ve gram altın yeniden rekor kırdı
13:59 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı 14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
22:13 Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
21:46 İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 16:56:30. #7.12#
SON DAKİKA: Bukele'den Venezuela ile Tutuklu Takası Teklifi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement