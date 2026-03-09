Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Denizli Buldan'da meydana gelen depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD başta olmak üzere ilgili kurumlarımız saha tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
Son Dakika › Politika › Buldan'da Deprem: Yılmaz'dan Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
