Bulgaristan Başbakanı Dereköy Sınır Kapısı'nı Ziyaret Etti

Politika

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev, beraberindeki heyet birlikte Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'nı ziyaret etti. Başbakan Glavçev, yapılan modernizasyon çalışmaları ile Türkiye'den Avrupa'ya açılan Dereköy Sınır Kapısı ve Malko Tırnovo Sınır Kapısı'nda tır trafiğinin açılacağını söyledi.

Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev ve beraberindeki heyet, Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı'nda Ticaret Bakanlığı ve Kırklareli Valiliği tarafından yapılacak olan modernizasyon çalışmaları hakkında bölgede inceleme yaptı. Başbakan Glavçev ve heyetini Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırklareli Valisi Birol Ekici, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcisi karşıladı. Sahada incelemelerde bulunan heyet, daha sonra proje tanıtım toplantısına katıldı.

Dereköy Sınır Kapısı'na ilk defa geldiğini belirten Bulgaristan Başbakanı Dimitar Borisov Glavçev, Türkiye ile birlikte modernizasyon çalışmalarının en kısa sürede biteceğini ifade etti. Yapılan modernizasyon çalışmaları ile Türkiye'den Avrupa'ya açılan Dereköy Sınır Kapısı ve Bulgaristan'a Türkiye girişlerinin sağlandığı Malko Tırnovo Sınır Kapısı'nda tır trafiğinin de açılacağını söyledi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak da, Dereköy ve Malko Tırnovo sınır kapılarının iki ülkenin yükünü değil dünyanın yükünü taşıdığını ifade ederek, "Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy sınır kapılarımız sadece Bulgaristan'a geçmek için değil, aynı zamanda Avrupa'ya açılmak için kullanılan kapılarımız. Sadece bu kapılar iki ülkenin yükünü değil, dünyanın yükünü taşıyor. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mülteci sorununa değinen Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov ise, kaçak geçişlerin son zamanlarda düştüğünü aktardı. Mültecilerin artık Bulgar ve Türk sınırını kullanamayacaklarını dile getiren Stoyanov, "Bulgaristan içişleri bakanı olarak ayrıca güvenlik kolluklarının hepsine mülteci geçişlerindeki çalışmaları için teşekkür ederim. Bu sorunu kökten çözmemiz mümkün değil ama biz belli bir seviyeye Türkiye'nin sayesinde getirebiliyoruz. Burada aslında tam yerinde bulunuyorum, mülteci akınını durdurmakla ilgili bütün kurumlara çok teşekkür ederim. Şu ana kadar iletişim halinde değildik, mülteci geçişleri hakkında iletişimimiz de arttı. Geçen yıldan bu yana mülteci akınının ciddi ölçüde azaldığını görüyoruz. Türkiye içişleri bakanı ile de görüşüyoruz, o da bizlerle aynı fikirde. Bu arada mülteciler de bu sayede Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya gidemeyeceklerini öğreniyorlar. Bütün Avrupa Birliği partnerlerimiz de aynı fikirde. Türkiye ve Bulgaristan arasındaki iletişim hiçbir zaman bu kadar kuvvetli olmamıştı. Bu konuda Türkiye'ye çok teşekkür ederim. Mülteciler artık Bulgar ve Türk sınırını kullanamayacaklarını anladılar. Bugün tarihe not düşülecek. Ben düşünüyorum ki yük trafiğinin buradan geçmesi her iki ülke için de önümüzdeki ay ve yıl içerisinde bu sorunu çözmüş olacağız. Hepimiz gümrüklerin ne kadar yoğun olduğunu biliyoruz. Artık her iki ülkenin yetkilileri görüşüp çözüm yolu bulunacak. Bu konu buraya kadar geldiğine göre çözüme kavuşması şart. Bu konu 3-4 bakanlığı etkiliyor. Bu bakanlıklar hep beraber birlikte çalışacak, sınır polisimiz ise yerel olarak çalışacak. Biliyorum ki her iki ülke ciddi çalışma yapacak ve çok yakın zamanda burada açılış için kurdele keseceğiz" diye konuştu.

Vali Birol Ekici de Edirne ve Kırklareli valilerinin sürekli iletişim halinde olduğunu belirterek, İçişleri Bakanlığının talimatları ile "sıfır geçiş sıfır geri itme" politikası izlediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından modernizasyon projesi tanıtımı yapıldı. - KIRKLARELİ