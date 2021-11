Bulgaristan seçimleri için oy verme işlemi başladı - Son Dakika

Bulgaristan seçimleri için oy verme işlemi başladı

KIRKLARELİ - Bulgaristan'da yapılan Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı için Türkiye'deki oy verme işlemleri başladı.

Bulgaristan'da yapılan Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için Türkiye'deki oy verme işlemleri başladı. Sabah 07.00'de başlayan oy verme işlemlerinde Kırklareli Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Anadolu Lisesinde de sandık kuruldu.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, bu seçimlerin diğer seçimlere göre çok önemli olduğunu belirterek, "Hayırlısıyla Bulgaristan Cumhuriyetinin Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3. Defa yine başladı. Bizim için bu defa daha da önemli, ilk defa Türk Cumhurbaşkanı adayımız var. Seçimlerin hayırlısıyla geçmesini temenni ediyoruz. Çifte vatandaş olan herkesi sandıklara davet ediyoruz. İnşallah bu defa umduğumuz gibi olur. Kırklareli genelinde bir kent merkezinde, Babaeski 1 adet, Lüleburgaz 2 adet, Ahmetbey, Büyükkarıştıran ve Vize olmak üzere 7 adet sandık var" dedi.

Oy kulanmak için sandık başına gelen çifte vatandaş Asya Sert vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade ederek Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemli olduğunu söyledi. Sert, "Her çifte vatandaş gibi bizde ilk olarak görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Oy kullanmak çok önemli neden bu şekilde biz kişiliğimizi, haklarımızı, sorumluluklarımız ve her şeyi yerine getiriyoruz. Milletimize vatanımıza hayırlı uğurlu olsun. Herkesin bir hakkı var, her çifte vatandaş oyunu kullanması gerekiyor ve bu hakkımızı savunmamız gerekiyor. Son zamanlarda görüldüğü gibi Bulgaristan'da hükümet kurulamıyor ve en kısa sürede hükümetin kurulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Uzun yıllar Bulgaristan'da yaşadıklarını belirten Gülseren Kıran, vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandığa geldiğini söyledi.

Kırklareli genelinde kurulan 7 sandıkta yapılan oy verme işlemleri sabah 07.00'de başladı, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek.