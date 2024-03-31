Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey\'den açıklama

Politika

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, verilerin son durumuna ilişkin seçim koordinasyon merkezinde yaptığı açıklamada, "Bursa tarihine altın harflerle yazılacak bir gün. Sandıkların yüzde 50'si açıldı. İlerleyen saatlerde farkın açılacağını düşünüyoruz. Yarın güzel bir gün olacak" dedi.

Türkiye'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy sayımları devam ediyor. Sonuçları Seçim Koordinasyon Merkezi'nden takip eden ve saat başı bilgilendirme yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, son verilere dair açıklama yaptı. Bozbey yaptığı açıklamada, "Bursa tarihine altın harflerle yazılacak bir gün. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir anlayışta olduğumuz için sandıkta oy kullanan tüm Bursalılara tekrardan yürekten teşekkür ediyorum. Sandık görevlilerine sesleniyorum; ha gayret, biraz daha devam. Son oy sayılıncaya kadar görevleriniz devam edecek. Sizler büyük bir sorumluluk üstleniyorsunuz ve bu seçimin kahramanlarısınız. Gülümseyerek söylüyoruz; yaklaşık yüzde 50 sandık açıldı. Açık farkla öndeyiz. Ancak tamamlanmasını bekliyoruz. Farkın açılacağını düşünüyoruz. Hiç merak etmeyin yarın güzel bir gün olacak" şeklinde konuştu. - BURSA