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Politika

Bursa Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ni ziyaret etti

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve beraberindeki belediye bürokratları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek komşu şehirlerin ortak sorunları ve birlikte oluşturulacak çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

27.08.2024 15:47  Güncelleme: 15:49
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve beraberindeki belediye bürokratları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek komşu şehirlerin ortak sorunları ve birlikte oluşturulacak çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, beraberindeki Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı ve Basın Yayın Halkla İlişkiler Dairesi Başkan Vekili Güney Özkılınç, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Sezen Uğurlu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, ve dairelere bağlı şube müdürleriyle birlikte İstanbul'a çıkartma yaptı.

İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret eden Mehmet Yıldız ve beraberindeki heyet, komşu şehirlerin ortak sorunlarını ve birlikte oluşturulacak çözüm önerilerini değerlendirdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı iş birliği alanlarının geliştirilmesi de ele alındı. Ziyaretin sonunda günün anısına Mehmet Yıldız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Hacivat ve Karagöz tablosu hediye edildi.

Mehmet Yıldız ve beraberindeki bürokratlar daha sonra 'Deneyim Paylaşım Toplantısı' kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve daire başkanları ile bir araya geldi. İki şehir arasında bilgi ve deneyim paylaşımının yapıldığı buluşmada, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına fikir alışverişinde bulunuldu. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'i de makamında ziyaret eden Mehmet Yıldız ve beraberindekiler, daha iyi hizmet sunabilmek adına yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Ekrem İmamoğlu'na ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına ev sahiplikleri için teşekkür eden Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birçok konuda fikir alışverişi yapma imkanı bulduk. Başkanımıza nazik ev sahipliği ve misafirperverliği için teşekkür ederiz. Hep birlikte kentlerimizin ve vatandaşlarımızın yararına projeler üretmeye ve hizmetlerimizi her geçen gün geliştirmeye devam edeceğiz. Kentlerimizin kalkınması ve halkımızın refah içinde yaşaması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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