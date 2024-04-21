Altın, kahve seti, ipek kumaş baskılı tablo! Savcılık, Alinur Aktaş için topu Sayıştay'a attı - Son Dakika
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Politika

Altın, kahve seti, ipek kumaş baskılı tablo! Savcılık, Alinur Aktaş için topu Sayıştay'a attı

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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Sayıştay'ın 2021 denetim raporunda eski Başkan Alinur Aktaş'ın yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde tespit ettiği usulsüzlüklere ilişkin yapılan suç duyurusu için "işlem yapılmasına yer olmadığına" karar verdi. Başsavcılık, binlerce liralık altın, kahve seti ve ipek kumaş baskılı tablo alındığı tespit edilen belediyede Aktaş ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma yapılması için Sayıştay'ın suç duyurusunda bulunabileceğini belirtti.

21.04.2024 13:57  Güncelleme: 14:40
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Sayıştay, eski Başkan Alinur Aktaş'ın yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda, sosyal etkinlikler için 83 bin 175 liralık altın, 57 bin liralık Türk kahvesi fincan seti, 91 bin 850 liralık Türk kahvesi satın alındığı, Başkan'ın konuklarına alınan ipek kumaş baskılı tabloya 117 bin 900, muhtarlara dağıtılmak üzere bin 200 adet saate ise 48 bin lira ödendiğini tespit etmişti.

GENELGEYE AYKIRI ORGANİZASYONLAR

Sayıştay raporunda, hediye dağıtımı eleştirilmiş, genelgeye aykırı yapılan organizasyonlar sıralanmıştı. Bursa Festivali, Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali (3 milyon 997 bin 200 TL), Fotoğraf Festivali (1 milyon 184 bin 755 TL), Makedonya ve Kosova Sünnet Şöleni (240 bin TL) de bu organizasyonlar arasında yer almıştı.

"GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAK" VE "DOLANDIRICILIK"

Halkçı Hukukçular, dönemin belediye başkanı Alinur Aktaş ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "dolandırıcılık" suçlarından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na 29 Aralık 2022 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştu.

İŞLEM YAPILMASINA YER OLMADIĞINA...

Halkçı Hukukçular'ın suç duyurusunu işleme alan savcılık, 22 Şubat 2024 tarihinde Aktaş ve diğer şüpheliler hakkındaki şikayetle ilgili "işlem yapılmasına yer olmadığına" karar verdi. Başsavcılık, Aktaş ve diğer şüpheliler hakkında soruşturma yapılması için Sayıştay'ın suç duyurusunda bulunabileceğini belirtti.

Kararda, özetle şu ifadelere yer verildi; "Sayıştay Bakanlığı'nca düzenlenen ve sonuçları yayınlanarak kamuoyuna açıklanan denetim raporlarının, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının sağlanması ile mali işlem ve eylemlerin yerine getirilmesinde idarelere yol gösterici nitelik taşıması, bunların Sayıştay'ın genel denetim faaliyetinin sonucu düzenlenmiş raporlar olması, suç tespiti ve ihbarı niteliğinde olmayıp kamu idarelerine rehberlik etme amacıyla oluşturulan tavsiye ve öneri niteliğinde olması, Sayıştay Başkanlığı'nca yapılan denetim ve incelemeler sırasında tespiti yapılan ve konusu suç teşkil eden iş ve işlemler varsa, denetim raporlarından farklı olarak hazırlanan raporlarla sorumluların bağlı olduğu kamu idaresine veya suçun niteliğine göre doğrudan soruşturma yapılmak üzere cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulabileceği hususları değerlendirildiğinde, ilgili kurum tarafından başsavcılığımıza intikal edilen bir suç duyurusunun da bulunmadığı anlaşılmakla, ilgili belediye başkanı ve diğer görevliler hakkında soruşturma işlemine başlanmadığı, bu nedenle iddialar nedeniyle görevliler hakkında işlem yapılmasına yer olmadığına karar verildi."

Altın, kahve seti, ipek kumaş baskılı tablo! Savcılık, Alinur Aktaş için topu Sayıştay\'a attı
Kaynak: ANKA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Başsavcı, AK Parti, Sayıştay, Bursa, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Altın, kahve seti, ipek kumaş baskılı tablo! Savcılık, Alinur Aktaş için topu Sayıştay'a attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Erkan Cinar: Ne gerek var soruşturmaya saçmalamayın ihtiyaç bunlar… kahve içmesinlermi adamlar 39 14 Yanıtla Ali Yıldız: Sizde çok art niyetlisiniz … bir kahvede mi içmeyek:) 26 5 Zafer Korkusuz: Tabi milletin parasını yesinler ne hesap soruyorsunuz ülkenin kasası deniz yemeyen keriz zihniyeti devam ayakkabı kutularını görmüş bu millet kahve altın ipek kumaş ihtiyaç 7 2 Ahmet null: duz memura en ufak bir suclamada soruşturma acip ceza verirler. adalet nedir, neye gore isliyor, kime gore adalet var gercekten anlamadim. sanirim suclu brnim cunku kanunlara tam hakim degilim 1 0
  • yakup suri : yani şaka gibi ya ...hepside şatafat içinde yönetmiş belediyelerini 36 7 Yanıtla
  • Emin Yıldız: İcsinler kimse icmesin demiyor ama altın fincanda icmesinler ipekli kumaş almasınlar porselen fincanda icilmiyor mu kahve tadımı bozuluyor 29 6 Yanıtla yakup suri : eee bursa ipeği abisi onudamı kullanmasınlar 10 5
  • Hakan Kan: Istakoz yeyip paylaşmadıysa problem yok 24 5 Yanıtla
  • sadullah nas: doğru ise ahlaksızlıktır bizim partiden hemen kovulmalıdır 19 6 Yanıtla
  • korhan sahin: Partinin adı kirlenmesin diye sayıştay dava bile açamıyor ama millet akıllanıyor 18 5 Yanıtla
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